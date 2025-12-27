Bir grup avukat Diyarbakır'da Öcalan mitinginin yasaklanması için başvurdu

Bir grup avukat, 4 Ocak’ta Diyarbakır’da yapılması planlanan “Öcalan’a özgürlük” mitinginin yasaklanması için valilik, bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’na başvurdu. Avukatlar suç duyurusunda da bulundu.

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu, 4 Ocak 2026 Pazar günü Diyarbakır’da terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’a özgürlük talebiyle miting düzenleyeceğini duyurdu.

Bu mitinge karşı çıkan bir grup avukat, etkinliğin yasaklanması için Diyarbakır Valiliği, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na başvurdu.

Avukatlar, mitingin terör örgütü propagandasına dönüşebileceğini savundu. Açıklamada, Öcalan’ın hâlâ örgüt üzerindeki etkisini sürdürdüğü ve bu tür bir toplantının “suç ve suçluyu övme” kapsamına girebileceği söylendi.

Son Dakika | Bahçeli'den Öcalan mitingi yorumuSon Dakika | Bahçeli'den Öcalan mitingi yorumu

Başvurularda, mitingin kamu düzeni ve güvenliği açısından açık tehdit oluşturduğu belirtildi. Anayasa’nın 34’üncü maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na atıf yapılarak etkinliğin yasaklanması istendi.

Avukatlar, mitinge izin verilmesinin “kamu otoritesinin zayıflaması” anlamına geleceğini öne sürdü. Açıklamada, benzer etkinliklerin yayılmasının toplumsal gerilimi artırabileceği ifade edildi. Siyasi partilere de çağrıda bulunularak, mitinge dair tutumlarını açıkça belirtmeleri istendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Avukatlar, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Ayrıca TBMM Dilekçe Komisyonu’na da başvuru yapıldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

