Sürece karşı Anıtkabir'e yürüdüler

Yayınlanma:
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılında İmralı Süreci'ne tepki gösterenler Anıtkabir'e yürüdü. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri ve emekli Albay Orkun Özeller de yürüyüşe katıldı.

Aralarında emekli askerler ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyelerinin de bulunduğu bir grup, İmralı Süreci'ni protesto etmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Beşevler'de toplanan grup, Türk bayrakları taşıyarak “Ne mutlu Türküm diyene”, “Vatan sana canım feda”, “Her Türk asker doğar” sloganları eşliğinde yürüdü.

ORKUN ÖZELLER DE KATILDI

Anıttepe girişinde “Gençliğe Hitabe”yi okuyan grup, ardından Anıtkabir’e girerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu.

Yürüyüşe, bir süre önce cezaevinden tahliye edilen emekli Albay Orkun Özeller de katıldı.

Özeller, terör örgütü PKK’nın silah bırakması sürecine dair yaptığı bir paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef almıştı. Sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özeller hakkında “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Özeller 17 Eylül’de tutuklanmıştı.

Bahçeli şikayet etmişti: Orkun Özeller hakkında tahliye kararı!Bahçeli şikayet etmişti: Orkun Özeller hakkında tahliye kararı!

Hazırlanan iddianamede Özeller için iki yıl üç aydan altı yıl altı aya kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Özeller 13 Kasım'da tahliye edilmişti.

Mahkeme, Özeller’i “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraat ettirirken, “kamu görevlisine alenen hakaret”ten ise cezalandırılmasına karar vermişti. .

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

