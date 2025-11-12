Bahçeli şikayet etmişti: Orkun Özeller hakim karşısında!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda üst düzey görevler üstlenmiş olan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.
"ÜNİFORMASI ŞEHİT KANIYLA BEZENMİŞ EMEKLİ BİR TÜRK ASKERİYİM"
Özeller savunma yaparken Adliye koridorlarında atılan "Orkun Özeller yalnız değildir" sloganları duruşma salonundan da duyuldu.
Özeller, yaklaşık 35 dakika boyunca savunma yaptı. Özeller savunmasını bu ifadeleri kullandı:
"Ben 14 yaşında annemin babamın yanından ayrılıp devletin yetiştirdiği beslettiği büyüttüğü ve devletin bekası ve kamu güvenliğini sağlamak için Türklüğü şiar edinmiş emekli bir komutanım.
Ben ömrümün büyük bir kısmını terörle mücadeleye geçirmiş girmediği çatışma kalmamış kucağında şehitler vermiş üniforması şehit kanıyla bezenmiş emekli bir Türk askeriyim. PKK sempatizanları bu yüzden beni sevmezler.
Natocular da beni sevmezler, FETÖ’ye boyun eğmemem nedeniyle de beni sevmezler. Amerika’nın vermiş olduğu madalyayı YPG’ye yardım etmeleri sebebiyle onurum müsade etmediğinden reddettiğimden onlar da beni sevmezler.
Paylaşımımda Bahçeli'ye onun kulu gibi biat edenlerin de PKK terörist başına biat eden Apoculardan hiçbir farkı yoktur, Türk değildir, kahpedir, tüm Apo seviciler de ABD ve İsrail'in uşağıdır şeklinde kısımda özne Bahçeli'ye kulu gibi biat edenlerdir.
Ne devlet Bahçeli ne de Apo öznedir. Kulu gibi biat edenden kasıt Bahçeli'yi tanrı gibi görüp ona tapanları kastetmektedir.
Beni seven insanlar şu an arkamda bulunan yakınlarını örgüt eylemleri nedeniyle şehit vermiş, milliyetçi, Atatürkçü, ülkesini seven ve bana destek olan komutanlarım, silah arkadaşlarım ve vatandaşlarımızdır.
Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliye talebim de vardır.
"ÖCALAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"
Özeller savunmasının devamında bu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır Sur kısmında adeta boğaz boğaza çatıştığımız o dönemde ben de görev aldım. Örgütün ilk kez gördüğümüz bu farklı stratejisinin emrini de Öcalan vermiş olmasına rağmen bugüne kadar konuyla ilgili hukuki bir süreç olmamıştır. Bunu bir suç duyurusu olarak mahkemenize beyan etmekle beraber, o günlerde kucağımda şehit olmuş olan arkadaşlarımın katilinin cezasız kalmaması için Öcalan hakkında şikayetçi olduğumun dilekçesini yarından tezi yok vereceğim"
"KENDİSİ MECLİS'E ABDULLAH ÖCALAN'I DAVET ETMEDİ Mİ?"
Avukat Doğukan Kozan savunmasında bu ifadeleri kullandı:
“Bugünkü savunmayı biz değil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ilgili Ceza Daireleri ve ceza profesörleri yapacaktır. Biz sadece onlardan aktarım yapacağız.
Müvekkilin adli sicili temizdir. Gözaltı kararına rağmen polis olmadan adliyeye ifade vermeye gittik.
Tweet'ler müvekkil tarafından onaylanmıştı. Delil karartma olgusu yoktur.
Peşinen cezalandırılma uygulandı. Biz bugün desek ki ‘atılı suçların hepsini kabul ediyoruz’. Yine tutuklama süresini geçti.
Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Kimsenin özgürlüğü sınırlandırılmamalıdır.
Mahkemenizin hukuk ekseninde karar vermesi lazım. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum.
Hakaret suçunun unsurları bu tweet açısından oluşmamıştır. Soru niteliğindedir.
Benzetme yoluyla müştekiyi eleştirmiş ve anayasal hakkını kullanmıştır.
Müşteki bunu nasıl sövme gördü? Kendisi Meclis'e Abdullah Öcalan'ı davet etmedi mi?
Müşteki kamu görevlisi değildir. Kamu görevlisine hakaret suçu unsurları oluşmamıştır."
BAHÇELİ'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Özeller, Zafer Partisi'nin İzmir mitingine katılarak AKP ile PKK arasındaki "ihanet süreci" olarak nitelendirdiği süreci eleştirmiş ve Bahçeli'nin PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'a yönelik "kurucu önder" ifadesini kullandığı açıklamalarına sert tepki göstermişti.
Emekli Albay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Bahçeli'yi "terörist sevici" olarak nitelendirmiş ve "PKK terör örgütü başının Meclis'e davet edilmesi kanıma dokundu, şehit arkadaşlarıma karşı sorumluluk hissediyorum" demişti. Bu ifadeler, Bahçeli'nin şikayeti üzerine soruşturmaya dönüşmüş ve Özeller tutuklanmıştı.
SUÇLAMALAR VE TUTUKLULUK
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada Özeller, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamalarıyla yargılanıyor. İddianameyi kabul eden mahkeme, Özeller'in yaklaşık iki aydır süren tutukluluğunun devamına hükmetmişti.
Dava öncesinde Özeller'in avukatı Kozan Tensiben, delillerin siyasi eleştiri olduğunu gösterdiğini belirterek ilk duruşmada tahliye beklediklerini söylemişti.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN DESTEK
Davanın ilk duruşmasına Ümit Özdağ ve Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba da destek için geldi.
Özeller, 1980'lerde Kara Harp Okulu'nu bitirerek TSK'ya katılan ve PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda "efsane komutan" olarak anılan bir subay. Kendisinin, "Türk milletinin bekası için dimdik duran bir evladım" diyerek PKK terörünü lanetlediğini vurgulaması ve tutukluluğu sırasında tehditler aldığını belirtmesi de basına yansımıştı.