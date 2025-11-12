Bahçeli şikayet etmişti: Orkun Özeller hakim karşısında!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda üst düzey görevler üstlenmiş olan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

Özeller savunma yaparken Adliye koridorlarında atılan "Orkun Özeller yalnız değildir" sloganları duruşma salonundan da duyuldu.

Özeller, yaklaşık 35 dakika boyunca savunma yaptı. Özeller savunmasını bu ifadeleri kullandı:

"Ben 14 yaşında annemin babamın yanından ayrılıp devletin yetiştirdiği beslettiği büyüttüğü ve devletin bekası ve kamu güvenliğini sağlamak için Türklüğü şiar edinmiş emekli bir komutanım.

Ben ömrümün büyük bir kısmını terörle mücadeleye geçirmiş girmediği çatışma kalmamış kucağında şehitler vermiş üniforması şehit kanıyla bezenmiş emekli bir Türk askeriyim. PKK sempatizanları bu yüzden beni sevmezler.

Natocular da beni sevmezler, FETÖ’ye boyun eğmemem nedeniyle de beni sevmezler. Amerika’nın vermiş olduğu madalyayı YPG’ye yardım etmeleri sebebiyle onurum müsade etmediğinden reddettiğimden onlar da beni sevmezler.

Paylaşımımda Bahçeli'ye onun kulu gibi biat edenlerin de PKK terörist başına biat eden Apoculardan hiçbir farkı yoktur, Türk değildir, kahpedir, tüm Apo seviciler de ABD ve İsrail'in uşağıdır şeklinde kısımda özne Bahçeli'ye kulu gibi biat edenlerdir.

Ne devlet Bahçeli ne de Apo öznedir. Kulu gibi biat edenden kasıt Bahçeli'yi tanrı gibi görüp ona tapanları kastetmektedir.

Beni seven insanlar şu an arkamda bulunan yakınlarını örgüt eylemleri nedeniyle şehit vermiş, milliyetçi, Atatürkçü, ülkesini seven ve bana destek olan komutanlarım, silah arkadaşlarım ve vatandaşlarımızdır.

Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliye talebim de vardır.