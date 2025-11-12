Son dakika | Erdoğan açıkladı: 19 şehidin naaşına ulaşıldı

Son dakika | Erdoğan açıkladı: 19 şehidin naaşına ulaşıldı
AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 şehidin olduğu uçak kazasında, 19 askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Dün çok acı bir haber aldık. Askeri kargo uçağımız Azerbaycan'dan ülkemize gelmek için havalandıktan sonra maalesef Gürcistan'da düştü. 20 vatan evladını şehit verdik.

Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cenabı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Ancak şunu biliyoruz. Vatanı için milleti için devleti için canını vermek fedakarlıkların en büyüğüdür. Şehit olan kahramanlarımız peygamberlikten sonra en yüksek olan makama ulaşmışlardır.

"19 ŞEHİDİN NAAŞINA ULAŞTIK"

Olayın haberini alır almaz Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlarımız muhataplarıyla temas kurdular. İHA'larımızı hemen harekete geçirdik. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son şehidimizin naaşını arama çalışmalarınız sürüyor."

