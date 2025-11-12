Son Dakika | Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret edecek! Saat verildi

Son Dakika | Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret edecek! Saat verildi
Yayınlanma:
Son dakika... Cumhur İttifakı'nda kriz iddialarının gölgesi sürerken dün Bahçeli'nin verdiği mesajların ardından bugün de Erdoğan'dan ziyaret hamlesi geldi. Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, 18.00'de MHP Lideri Bahçeli'nin konutuna gideceği öğrenildi.

KRİZ İDDİALARI

Cumhur İttifakı'nda kriz olduğu iddia edilmişti. MHP Lideri Bahçeli'nin KKTC seçimlerini tanımama çağrılarına karşın Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı tebrik etmişti. MHP'nin emniyet atamalarından da rahatsızlık duyduğu öne sürülmüştü. MHP Lideri Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'deki resmi görene katılmamıştı.

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi devletin bekasıdırBahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi devletin bekasıdır

Kriz iddiaları devam ederken de Bahçeli, "Geçiniz, yine çuvalladınız" diyerek ittifakta bir sorun olmadığını söylemişti. Bahçeli, dünkü MHP Grup Toplantısı'nda da Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekasının temeli olduğunu iddia etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

