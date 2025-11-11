Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi devletin bekasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemde Cumhur İttifakı’nda çatlak oluştuğu iddialarına grup toplantısında sert yanıt verdi. Bahçeli, partisinin hedefini şöyle tanımladı:

“Amacımız gönül kazanmak, gönüller yapmaktır. Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Niyetimiz hâlis, nirengi noktamız Türkiye, nihai hedefimiz ilahi Kelimatullah'tır. Fikrimiz köklüdür. Ariyetimiz engindir. Fedakârlığımız aşkındır. Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını, nereye ulaşacağını bilen; bu doğrultuda üstün bir iradeyle mücadelesini sürdüren Türkiye sevdalılarıyız.”

"CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİN KADERİDİR"

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın geleceğine ilişkin tartışmaları reddederek şunları söyledi:

“Bir gerçek vardır ki o da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Cumhur'un kaderi Cumhuriyetin kaderidir. Bu kader Levh-i Mahfuz’da belirlenmiştir.”

İttifaka yönelik eleştirilere de Bahçeli, şu sözlerle karşılık verdi:

“Bizim onun bunun suçlamalarına kanarak ve sahtekârlarına aldanarak siyaset yapmamız aklın ve 56 yıllık mazimizin inkârıdır. Hamdolsun biz inkârcı değiliz. Dosta güven, düşmana korku veren milliyetçi Türkçü hareketeyiz.”

Bahçeli, partilerinin Türkiye’nin her yerinde aktif olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Biz Türkiye'nin her yerindeyiz. Biz vatanımızın her köşesinde ve her hattı, noktasındayız. İnsansız siyaset, kansız damar, taksız beden gibidir.”

Cumhur İttifakı'nın milletin bekası ile bir tuttuğunu söyleyen Bahçeli'nin ilgili konuşması da şöyle:

"Hep dedik gene diyoruz. Sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan samimi ve sağduyulu bir mizaç bulunmadan sağlıklı ve sahici bir hedef koyulmadan büyük keşifler gerçekleşemez. Gönüllere girilemez. Amacımız gönül kazanmak gönüller yapmaktır.

Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Niyetimiz halis, nirengi noktamız Türkiye, nihai hedefimiz ilahi Kelimatullah'tır.

Biliyor ve inanıyoruz ki tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bizim ne odunlaşmış kafalarla ne de odunluktan kurtulamamış anlayışlarla işimiz ve ilgimiz olacaktır. Bütün ırmağında ıslanmış ıslanmamış her söz önümüze koyulan taştır. Fikrimiz köklüdür. Ariyetimiz engindir. Fedakarlığımız aşkındır. Biz ne yapacağını hangi vasıtaları kullanacağını nereye ulaşacağını bilen bu doğrultuda üstün bir iradeyle mücadelesini sürdüren Türkiye sevdalılarıyız.

Şayet nereye gittiğimizi tespit ve tefrik edemezsek mukadderdir ki hiç beklenmedik hiç umulmadı aklımızdan dahi geçmedik tek sahillere yara bere içinde çıkmamız kaçınılmazdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaseti en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli icaz ve ipotek altında bir siyaset olarak görülemez.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu yine aynı siyaset körlüğüne benzer şekilde kısıtlı kıyılgan ve kısa menzilli bir çevrede çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır.

Gerçeği bilip tutanlar gerçeği bilmeden konuşanlar kadar tehlikelidir. Utanç kaynağıdır. Bir gerçek vardır ki o da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi devletin bekası ve istikbalidir.

Bizim onun bunun suçlamalarına kanarak ve sahtekarlarına aldanarak siyaset yapmamız aklın ve 56 yıllık mazimizin inkarıdır. Hamdolsun biz inkarcı değiliz. Dosta güven düşmana korku veren milliyetçi Türkçü hareketeyiz.

Bizim aklımıza tek söz ve karar sahibi büyük Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türk milletinin güçlü nefesi gür sesi parlak geleceğinin müjdesidir.

Su olmayan yerde balık avına çıkan kalplerinde tortulaşan kiri husumet saçan eylemleriyle teyit eden çevreler bizimle boy ölçüşemezler. Bizimle aşık atamaz. Bizim yanımızdan bile geçemezler. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz.

Biz vatanımızın her köşesinde ve her hattı noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar taksız beden gibidir.

Anadolu'yu karış karış gezmemiz tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Anadolu her şeyin şahididir. Milliyetçi Türkçü hareketle Anadolu'nun havasını teneffüs etmek insanımızın derdini dinleyip derman olmak için el birliği güç birliği, hedef birliği, gelecek birliği sağlamak üzere vatanın tüm satındadır.

Dün Nitekim dün itibariyle Hayırlı Günler Komşum ziyaretleriyle derdin derdimizdir temalı sohbet toplantılarını 81 ilimizde 710 ilçemizde ve toplamda 4.836 programla gerçekleştirdik. Bu tempoya ayak ancak Maşallah deniz.

Birçok bilen değil çok seven çok çalışan çok inanan çok daha büyük işler yapmaya memur ve mecbur olan bir davanın şerefli mensuplarıyız. Çünkü gücümüz millet güvencemiz sonuna kadar devlettir. Hayatın her alanına ışıklar salıp hadiseleri özüne iniyoruz. Devamlı faal haldeyiz. Her zaman sahadayız ve sabırla kozamızı örüyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin istikbal aydınlığı istiklalinin güvenlik filididir. Sürekli bir adım önde olmanın gayesi ve gayreti içinde olacağız. Bir günümüzü boş geçirmeyeceğiz. Bir günümüzün diğeriyle eşit olmasına göz yummayacağız. Şairin dediği gibi Mehmedim sevinin başlar yüksekte ölsek de sevinin eve dönsek de sanma bu tekerlek kalır tümsekte yarın elbet bizim elbet bizimdir gün doğmuş gün batmış ebet bizimdir.

Milletimizin varlığına sahip çıkacağız iradesine sahip çıkacağız. İstikbaline sahip çıkacağız birliğine ve kardeşliğine sonuna kadar omuz vereceğiz.

Cumhur'un kaderi Cumhuriyetin kaderidir. Bu kader Levhi Mahfuz'da belirlenmiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden kötü sözlerden ölümcül engellerden karanlık emellerden kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak milletin ile bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir.

Bu inşa hamlesinin bu irade heyetinin önüne geçmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir. Çalışacağız çabalayacağız çağıracağız çağlayacağız sular seller gibi coşacağız. Azmedeceğiz akledeceğiz sabredeceğiz emek vereceğiz müdahale edeceğiz mutlaka başaracağız. Yeni yüzyılı Türkiye'nin ve Türk milletinin yüzyılı yapacağız."