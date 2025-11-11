Son Dakika | Bahçeli'den Dervişoğlu'nun "Siz varken PKK'ya gerek yok" sözlerine sert yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, partisinin kopup kurulan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun İmralı Süreci'ndeki, "Sen olmuşsun İmralı etrafındaki alkış ekibi olmuş Kandil. Siz varken PKK'ya gerek yok" ağır sözlerine çok sert yanıt verdi.

Bahçeli, konuşmasının sonunda Patron Halil'in kellesinin gitmesini örnek gösterip Dervişoğlu'na da 'Gerizekalı' dedi.

"DEVŞİRİLMİŞ ASLAN YAVRUSU...."

Konuşmasında, "Türkiye kamburlarından kurtuldukça birileri sırmada sürekli yeni bir faza yalan ve iftira bir üst aşamaya geçmektedir" diye başlayan Bahçeli, Dervişoğlu'nun sözlerine değinerek şunları ifade etti:

"Bize yönelik "Sen olmuşsun İmralı etrafındaki alkış ekibi olmuş Kandil. Siz varken PKK'ya gerek yok" diyen devşirilmiş bir aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da bir lafına bakıyorum laf mı diye bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye.

diyen devşirilmiş bir aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da bir lafına bakıyorum laf mı diye bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye. Hiçbir durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti dikkatle inceleyeceğim bir cümle düzeni kesinlikle göremiyorum.

Ne güzel de ifade etmiş Hazreti Mevlana insanı gördüklerinden ibaret sayma göremediklerinde ara. İçi bir hakikatin resmi düşün sadece manzara. Yoksa insanın içinde atsak baksak ne çıkar bakmasak ne yazar.

Bilen bilir bu tiplerin içinde kaynayan fitne kazanlarını bilmeyen ne bilsin dışından paşa taşan arızalı ve hasarlı yanlarını. Engizisyon zulmü Galilie dünyaya dönmediğini söyletmişti. Ancak dışarı çıktığında söylediği tarihin ufkunda çınlanmıştı."

Bahçeli, İmralı Süreci'nin meyvesini vereceğini ve kararlıklıkla sonuçlanacağını savundu:

"Ne yaparsanız yapınız dünya dönüyor ve dönecek iyi kılıklı kötü ve kötülüğüm emel sahiplerine ne yapsa yapsın ne derse desin terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek yüreklerimizde biçilen fideler meyvasını yakında verecektir."

Fransız Sosyolog Jean Baudrillard'ın sözlerine atıf yapan Bahçeli şunları dile getirdi:

"Bir düşünürün dediği gibi her kesimin her şeyden haberdar olduğu üstelik hiçbir şey yapmadığı her şeyle dayanışma içinde görünüp yerinden bile kıpırdamadığı bir dünyada maskeli yüzlerin akliyetli siyaset bezirganlarının atı arabanın ardına koşmaya çalışan ahmakların paçamızdan tutmasına önümüzü kesmesine billahi müsaade etmeyeceğiz."

'Babil nasihatçısı" örneği vererek Dervişoğlu'nu konuşmasında yanıt vermeye devam eden Bahçeli şöyle konuştu:

"Tarihte Babil nasihatçıları diye bir kavram vardır. Söylenenlere göre Babil'de doktor yokmuş. Hastalığı olanlar meydanda toplanır gelen geçenden yakalandıkları hastalıklar için öğüt dinirlermiş. Zengin iş adamları itibar kazanmak için her fırsatta öğüt verirlermiş.

Kimisi şahsi deneyiyle övünür kimisi de laf ola beri gele konuşurmuş. Ancak Babil'de herhangi bir illete çare üretildiği de görülmemiş.

Çünkü Babil'de sorunun çözümü için akıl yerine beyhude öğüt vermenin kolaycılığı boşa sallayıp dolu tutmanın sorumsuzluğu egemenmiş. "

"GERİZEKALILIKTA SINIR YOKTUR"

Bahçeli, konuşmasının bu kısmında tonunu çok sertleşti ve sesini de yükseltti.

Bahçeli, 'Gerizekalılıkta sınır yok' deyip şunları ifade etti:

"Bizim Babil nasihatçılarına karnımız toktur. Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler hele bir itiraf etsinler. Terör bitsin mi bitmesin mi? Milli birlik ve kardeşlik Cumhuriyetin yeni yüzyılına mühür vursun mu vurmasın mı?

Küresel ve bölgesel siyaset masasında kartlar yeniden dağıtılırken memul olalım yepyeni bir millet menkıbesine imza mı atalım? Hıyanet derecesinde gaflete kapılanlar bir açıklasınlar da öğrenelim.

Zekanın sınırları vardır ama gerizekalılıkta hiçbir eşik ve sınır yoktur. Sınır eşik tanımayan güruha neyi anlatsak nafile neyi göstersek boşunadır. Çünkü onların zeka seviyesiyle bizim rekabet etmemiz onların dip seviyesine inip de yapacağımız ikna çabasından sonuç almamız yalnızca munhal bir hayattır. Biz hayalin değil kutlu hedeflerin peşinden koşuyoruz. "

"BU HABİS KELLE GİDİNCE..."

Bahçeli, ardından da Osmanlı dönemindeki bastırılan bir isyanı başlatan Patrona Halil'in 'kellesini' gitmesini şöyle örnek gösterdi:

"Patrona Halil, aydınlık çağımızı başlatma amacında olduğu iddia edilen Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'yı katletmişti.

1. Mahmut Patrona Halil'i saçlarından yakalamış ve başını musalla taşına vururken şunları söylemişti.

"Bu habis kelle gidince ülkeyi ışık kaplayacak"

300 yıla yaklaşan o şair arayışı sonunda ufuk çizgimizde belirmiştir. Bu ışığı perdeleyecek bir ucube ve uyduruk siyasi zihniyete tahammülümüz asla yoktur.

Geleceğin yol haritasını geçmişin tecrübeleriyle çizmekten başka seçeneğimiz de yoktur. Kaldı ki ne kadar geçmişe bakarsak o kadar ileriyi görmemiz mümkündür.

Ruh enginliğine ve özgünlüğüne sahip toplum veya milletler yeri geldiğinde geçmişleriyle yüzleşmeyi bilecek kadar cesurdurlar. "

"Aklı selim ve kalbi selim çizgiden savrulmanın bedeli herkes için çok ağır olacaktır." diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamlandı.

"Türk milleti yaklaşık 200 yıldır ekonomik baskılara diplomatik tehditlere siyasi dayatmalara maruz kalmıştır. Yine de daha huzurlu bir hayat daha güvenli bir toplum daha istikrarlı bir ekonomi daha güçlü bir devlet özlemi milli yüreklerde kor gibi durarak alev alacağı zamanı beklemiştir.

Aziz milletimiz yoksul yorgun yılgın bitkin durgun ve düşkün olduğu dönemlerde bile hiç umudunu kaybetmemiş kutlu hedeflerinden en ufak sapma göstermemiştir.

Zalim sömürgecilerin stratejik hesapları devletleşmiş iman karşısında tıpkı çorak gibi çökülmüş tıpkı kumdan kaleler gibi devrilmiştir.

Nezir mizaçlı insanımız ekmeğini büyütmek aşını kaynatmak işini bulmak ekonomik güvenliğini tesis ve temin etmek için her zorluğa katlanmış her şeye dayanmıştır. Fakat siyasi tarihi kültürel varlığımız emperyalist ambargo ve yaptırımlarla taciz edilmiş sürekli tahribata uğramıştır. Bu nedenle yaşadığımız ekonomik ve siyasi sorunların iç yüzünü can alıcı noktalarını doğru tahlil doğru yorumlamak zorundayız. Eklektik ve müteveccit sorunların peşin yargıyla beslenmiş siyasi hırsla perçinlenmiş husumetle derinleşmiş değerlendirmelerin bizi bir yere götürmesi sağlıklı sonuçlara kapı aralaması imkansızdır. Bu ülke hepimizindir. Bu vatan üzerinde yaşayan her insanımız yeryüzü cennetidir. Temiz bir dil kullanmak empati kurmak erdemli olmak meseleleri geniş bir açıyla ele almak öncelikle siyasi partilerin sonra da herkesin müşterek zorunluluğudur.

Birbirimizi suçlayarak birbirimize düşman muamelesi yaparak kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Aklı selim ve kalbi selim çizgiden savrulmanın bedeli herkes için çok ağır olacaktır.

Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Mecliste kurulan komisyon çalışmalarını kısa süre içinde ikmal edecektir. Bizim meselelerimiz meselemiz Türkiye'nin yeni bir kurtuluş mucizesiyle zirveye tutunmasıdır. Bizim meselemiz vatandır milletttir devlettir Al bayrağın altında 86 milyonun tek yürek olmasıdır. Bu arada bizimle milliyetçilik konusunda vatan ve millet sevgisi hususunda boy ölçüşmeye çalışan siyasi küfelilere diyorum ki idraki meali bu küçük akla gerekmez zira bu terazi o kadar sikleti çekemez."

Bahçeli, ayrıca Dilovası'nda ölenler için de başsağlığı diledi.