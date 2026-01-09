Abdülkadir Selvi AKP'nin oy deposundaki kaybın nedenini açıkladı

Muhalefetin hızla erken seçime gitme talebi iktidarın normal sürenin sonuna doğru öne çekilen seçim ısrarı sürerken iki kanadın da attığı adımlarda anketlerin izleri görülmeye devam ediyor. CHP yerel seçimde birinci parti olduktan sonra anketlerin genelinde AKP'ye üstünlük kurarken iktidar kanadında yükseliş gösteren anketler yakın zamanda gelmeye başladı.

İktidar yakınları tarafından paylaşılan anketlerde CHP ve AKP arasındaki fark kıl payı seyrettiği görüldü. AKP'nin yükseliş yakalamasına rağmen bir türlü sıçramayı yapamamasının ardında "oy deposunda" yaşanan kan kaybı olduğunu yazan iktidarın yakın kalemi Abdülkadir Selvi esas nedeni açıkladı.

ABDÜLKADİR SELVİ AKP'NİN OY DEPOSUNDAKİ KAYBIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Selvi AKP'nin olası seçimi kıl payı önde götürdüğü görülen GENAR ve Areda-Survey’in aralık ayı araştırmalarının sonuçlarını aktardı. O anketlere göre; CHP'nin bir süredir düşüşte olduğunu ancak AKP'nin bir sıçrama yapamadığını ifade eden Selvi, iktidarın patlama yapamama nedeni ekonomik krizle açıkladı.

İtiraf gibi değerlendirme yapan Selvi, AKP'nin en çok asgari ücretlilerden, emeklilerden ve esnaftan oy aldığını hatırlatarak, sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele programının "AKP'nin oy deposunu" vurduğuna dikkat çekti.

Yürütülen ekonomi programının siyasi ayağında sorunlar olduğunu ifade eden Selvi, ekonominin çok iyi olmadığı önceki zamanlarda dahi AKP'ye bu kesimlerden gelen desteğin yukarıda olduğunu söyledi. AKP'nin ekonominin yükünü oy deposuna yükleyerek canını acıttığı değerlendirmesi yapan Selvi, "O nedenle AK Parti ile CHP arasındaki makas açılmıyor, AK Parti sıçrama yapamıyor. CHP ile nefes nefese gidiyorlar." dedi.

FATURAYI MEHMET ŞİMŞEK'E KESTİ

Oy oranlarının faturasını Mehmet Şimşek kaptanlığındaki ekonomi yönetimine kesen Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre GENAR'ın araştırmasında AKP’nin oy oranı yüzde 33.7 olurken, CHP yüzde 32.1’de kaldı.

Seçmenlerin oy tercihlerini etkileyen faktörlerini soran GENAR, tercihleri belirleyenin yüzde 39.7’yle açık ara ekonomik nedenler olduğunu ortaya koymuş. Ekonomi yönetimine hiç güvenmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 31.7'ye çıkmış.

Areda-Survey’in araştırmasında AKP yüzde 31.7 çıkarken, CHP yüzde 31’le ikinci sırada görülmüş. Areda-Survey yeni asgari ücret sorusuna alınan yanıtlar ise şu şekilde olmuş:

"Ankete katılanların yüzde 32.6’sı asgari ücretle ay sonunu değil, ay ortasını bile getirmenin mümkün olmadığını belirtmiş. Geçim değil dayanma ücreti diyenlerin oranı yüzde 26.6 olurken, yüzde 22.3’lük bir kesim ‘nefes alalım yeter’ diyor. ‘Koşmayı bırak yürümeye razıyım’ diyenler yüzde 3.2 çıkarken, asgari ücreti bir tık yukarı bulanların oranı ise ancak yüzde 15.3 çıkıyor."