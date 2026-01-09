Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Afetler peş peşe geliyor: Sel, fırtına, çığ ve buzlanma riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya. Ülkenin pek çok bölgesinde aralıklı yağışlar öngörülürken birçok potansiyel afet için de uyarı yapıldı.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların Akdeniz ve Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması; diğer yağış alan bölgelerde ise karla karışık yağmur veya kar şeklinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Rüzgar ise iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı, doğu bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ise güneyli yönlerden kısa süreli ve kuvvetli fırtına (saatte 40-70 km) bekleniyor.

NEREDEYSE HER AFET İÇİN UYARI

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Fırtına beklentisi olan bölgelerde ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Eğitime kar engeli! Meteoroloji uyardı: Valilikler peş peşe açıkladı

Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz' in iç kesimleri ile Antalya'nın kuzey kesimlerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu kuzey kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı,iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda(Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, -1°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükesklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATMAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu