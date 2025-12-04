Yoğun bakıma alınmıştı: CHP'li Belediye Başkanı hakkında yeni açıklama

Yoğun bakıma alınmıştı: CHP'li Belediye Başkanı hakkında yeni açıklama
Yayınlanma:
Geçirdiği hastalık sebebiyle yoğun bakıma alınan CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Dürbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Şehzadeler Belediyesi, kolon kanseri tedavisi sürecinde kan değerlerindeki düşüş nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun stabil olduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağını bildirdi.

yeni-proje-4.jpg
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay

GÜLŞAH DURBAY'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

CHP'li Şehzadeler Belediyesi'nden Durbay'ın sağlık durumuna dair yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

  • "Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi Manisa Şehir Hastanesi’nde, kan değerlerini yakın takip amaçlı olarak yoğun bakım ünitesinde bilinci açık şekilde devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu stabil olup, doktorlarının değerlendirilmelerine göre tedavisine devam edilecektir. Başkanımızın sağlık durumu hakkında gelişme olduğunda Belediyemiz tarafından resmi bilgilendirmeler yapılacaktır.
  • Türkiye’nin dört bir yanından samimi duygularını ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese minnettarız. Sürecin başından beri ilgi ve alakasını eksik etmeyen, Başkanımızın durumunu en yoğun şekilde takip eden Manisa Şehir Hastanesi doktorlarına, sağlık çalışanlarına ve yönetimine teşekkürlerimizi sunarız."

ekran-alintisi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

