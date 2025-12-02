Son dakika | CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı

Bir süredir kanser tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı. Edinilen ilk bilgilere göre Durbay'ın, tedavi kapsamında uygulanan ilaç değişimi sırasında kan değerlerinde düşüş tespit edildi.

KAN TAKVİYESİNE KARAR VERİLDİ

Doktorlar kan değerlerinde düşüşün tespit edilmesinin ardından önlem olarak Durbay'a kan takviyesine karar verdi. Durbay da tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındı.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından yerine seçilen belediye başkanı Besim Dutlulu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dutlulu tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı da şu şekilde oldu:

Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın tedavisinin kontrol amaçlı yoğun bakımda devam ettiğini öğrendim. O çok güçlü bir kadın… Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor. Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum. En büyük dileğimiz Gülşah Başkanımızı yeniden aramızda görmek.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Başkan Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili olarak Şehzadeler Belediyesi'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada Durbay'ın genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından da hastaneden taburcu olacağı kaydedildi. Belediye tarafından yapılan açıklama şu şekilde: