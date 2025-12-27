CHP Gençlik'ten asgari ücret protestosu: 1 gözaltı

CHP Kadıköy Gençlik Kolları, Kadıköy'de açlık sınırının altında kalan asgari ücrete tepki eylemi düzenledi. Boğa Heykeli'nden Süreya Operası'na kadar devam eden eylemin ardından CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi gözaltına alındı.

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET PROTESTOSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'hayırlı olsun' diyerek açıkladığı 28 bin 75 TL'lik asgari ücrete yönelik protestolar sürüyor. Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplanan CHP Kadıköy Gençlik Kolları üyeleri, Süreya Operası önüne yürüdü. Yürüyüşe CHP İstanbul İl Gençlik Kolları ve Kadıköy İlçe Başkanlığı üyeleri de destek verdi.

"YILLAR GEÇİYOR, SAYILAR DEĞİŞİYOR, FAKAT TABLO DEĞİŞMİYOR"

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, açıklanan asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekerek, "Yıllar geçiyor, sayılar değişiyor, fakat tablo değişmiyor. Mutfaktaki yangın sönmüyor. Öğrenciler geçinemiyor, emekliler gülmüyor, işçiler ayın sonunu getiremiyor. Asgari ücretin global karşılığı nettir. Tüm gelişmiş ve gelişen ülkelerde asgari ücret, bireyin barınma, beslenme ve sosyalleşme gibi temel ihtiyaçlarını asgari seviyede karşılayabileceği gelir seviyesi demektir" ifadelerini kullandı.

"SEFALET ÜCRETLERİNİ YAPAY GÜNDEMLERLE ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

AKP iktidarının yurttaşı iki seçenek arasında bıraktığını belirten Kara, "Dört duvar arasında aç mı kalacaksın, sokakta tok mu yatacaksın?" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu kabul etmiyoruz. İşçiye reva görülen ücreti konuşurken açlık sınırından bahsediliyor olmasını kabul edemiyoruz. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde asgari ücretle geçinenlerin oranı yüzde 57, en yakın ülke ile aramızda iki katı aşan bir fark var."

Türkiye'de çalışanların yüzde 57'sinin asgari ücret aldığını vurgulayan CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, "Ekonomideki büyük yangını, adalet yangınıyla gizlemeye çalışıyorlar. Sefalet ücretlerini yapay gündemlerle örtmeye çalışıyorlar. İşçinin onlardan hesap soracağı sandıktan, demokrasi darbeleriyle kaçmaya çalışıyorlar. Yoksulluğu yöneterek iktidarını besleyenler için yolun sonu gelmiştir" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Geçim yoksa, seçim vardır" sözlerine atıfta bulundu.

"Halkın iktidarında asgari ücret yoksulluk sınırının üstünde olacak, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilecek, KYK bursları her öğrencinin refah içinde geçinebileceği oranda belirlenecektir" ifadelerini kullanan Kara, "Milyonları içine çeken bu yoksulluk batağı, sadece ekonomi yönetimindeki beceriksizlik değil; bir iktidar krizinin sonucudur. Bu iktidar, yarattığı tüm krizlerle birlikte siyasi yolculuğunun sonuna gelmiştir. Genel Başkanımız Özgür Özel’in de ifade ettiği üzere, 2026’da geçim yoksa, seçim vardır" şeklinde konuştu.

DİSK’ten asgari ücret eylemi: Açlık sınırının bile altında

"ÇOCUKLAR KARINLARINI DOYURABİLMEK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR"

CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Erdener Doğan Işık ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuk işçiliğinin önünü açtığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olan projesi MESEM'e dikkat çekti.

"MESEM’e dair araştırmalar gösteriyor ki; bu programa katılan çocukların yaklaşık yüzde 60’ı yoksulluk nedeniyle oradadır. Bu çocuklar meslek öğrenmek için değil; karınlarını doyurabilmek için 14 yaşından itibaren atölyelere, fabrikalara, şantiyelere gönderilmektedir" diyen Işık, şöyle konuştu:

"İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, karınlarını doyurmak için çalışan çocuklardan sadece bu yıl 91 çocuk işçi, çalışırken hayatını kaybetti. 20 Kasım’da çocuk hakları gününde MESEM önünde basın açıklaması yaptığımızda bu sayı 83 idi. Bir ay gibi kısa bir zaman içerisinde 8 çocuk, iş cinayetine kurban gitti. AKP’nin sermaye düzeninde; çocuklar karınlarını doyurabilmek için çalışmak zorunda kalıyor, çalışırken de hayatlarını kaybediyor."

EYLEM SONRASI CHP'Lİ YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Pankartlar eşliğinde gerçekleştirilen eylemin ardından CHP İstanbul İl Gençlik Başkanı Erdem Kara, CHP Kadıköy Gençlik Kolları'ndan bir yöneticinin polis ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.

Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, avukatların konunun takipçisi olduğunu belirterek şunlara yer verdi: