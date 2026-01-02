Halit Yukay davasında dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ kararı!

Yalova’dan, 4 Ağustos günü saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı 'Graywolf' isimli teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni, 30 günün ardından Balıkesir'in Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde bulunmuştu. Yukay’ın cansız bedeni, 3 Eylül günü TCG Alemdar kurtarma gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar tarafından çıkarılırken Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından 6 Eylül'de Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

GEMİDE SÜRTME İZLERİ TESPİT EDİLDİ!

Yukay’ın ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, iş insanının parçalanmış yatına çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kuru yük gemisinin ön kısmında sürtme izleri olduğu belirlendi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile Arel 7'nin rotasını mercek altına alırken gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi.

Kazadan bir gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir ize rastlanmazken 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta,'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkatleri çekti.

İş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin dava görüldü: İşte kaptanın savunması...

BOYA KALINTILARI DA EŞLEŞTİ!

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafında bulunan çiziklerin nasıl oluştuğu araştırılırken yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan inceleme sonucunda, Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği ifade edildi.

Söz konusu rapora göre, geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu belirlendi. Yukay’ın parçalanan teknesinde, teknenin kara kutusu olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihaz, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi.

GEMİNİN KAPTANI TAHLİYE EDİLDİ!

Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarfaından yapılan itirazın ardından Tokatlıoğlu, 10 Ağustos'ta İstanbul'da yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Cemal Tokatlıoğlu’nun, Erdek 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 23 Eki günü tahliye edildiği öğrenildi.

DAVANIN İLK DURUŞMASI TAMAMLANDI!

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Tokatlıoğlu'nun 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar, şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B.'nin (60) 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası talep edildi.

İş insanının ölümüne ilişkin davanın görülmesine 31 Aralık'ta Erdek ikinci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanırken salonda taraf avukatları ile birinci kaptan Cemal Tokatlıoğlu, ikinci kaptan Muhammet F.G., şirket yetkilisi Arda G., baş makinist Erhan E., usta gemiciler İsa A., Metin S. ve Ramazan D. yer aldı.

İkinci makinist Oğuzhan D., yağcı Ahmet S., aşçı Tahir B. ve tanık E.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

11 saat süren duruşmada; hakim, ihtiyaçların karşılanması için 5 defa mola verdi. Duruşmada ilk olarak SEGBİS bağlantısıyla Oğuzhan D., Ahmet S. ve Tahir B.'yi dinleyen hakim, en son kaptan Cemal Tokatlıoğlu'na söz verdi

DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANDI!

İkinci kaptan Muhammet F.G.'nin savunmasının ardından müşteki avukatı Emine Selam Esen söz aldı ve "Siz geminin ön tarafındaki izleri incelediniz. Nitekim buna ilişkin kayıtlar da dosyada mevcut. Sizin geminizle Halit Yukay'ın teknesinin çarpıştığı da dosyada sabit" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Gülfem Baştuğ ise, bunun üzerine “Yönlendirme yapmayın. Sabit derken ne sabit? Sabit olması için bir karar çıkması lazım. İsterseniz siz karar verin. Yönlendirme yapmayın" sözlerini sarf etti. Müşteki avukatı Esen'in, "Siz bütün dosyayı yönlendirmişsiniz, biz burada bir soru sormaya çalışıyoruz" demesi üzerine Baştuğ,"Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. İthamda bulunuyorsunuz. Meslektaşınıza da ithamda bulunuyorsunuz. Sayın hakim bu sözlerin de zapta geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakiminin araya girmesi ile taraflar sakinleşirken, sanık avukatları gemi çalışır halde keşif yapılmasını talep etti.

Halit Yukay iddianamesi kabul edildi!

“BEN BİR CİSME ÇARPMADIM”

Gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ise, mahkemedeki savunmasında olay günü arka arkaya 3 geminin seyir halinde olduğunu ifade ederek

"Seyir sırasındayken geminin sol tarafında çöp gibi şeyler gördüm. Denize atılmış çöp parçaları olarak değerlendirdim. Daha sonra geminin sağ tarafında tahta parçalarını görünce manevra yaptım. Manevra yaparken can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Ama ben hiçbir cisme çarpmadım" sözlerini sarf etti.

Tokatlıoğlu, ilk ifadesini de baskı altında verdiğini iddia ederek "Gemiyi Yalova'ya demirlememizi söylediler. Ben o ana kadar konunun ne olduğunu bilmiyordum, Yalova'da öğrendim. İnanmadım, çünkü yaptığım kontrollerde bir bulguya rastlamadım. Ancak ne kadar kendimi ifade etmeye çalışsam da dinletemedim. Cumhuriyet savcısı ve mahkemedeki ifadelerim geçerlidir. Kaza yaptığımı ve üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KIVANÇ TATLITUĞ KARARI!

Hakim, gemici olan sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına, gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağının devamına, müşteki vekilinin tutuklamaya yönelik talebinin reddine hükmetti.

Mahkeme, ayrıca 'Gemi çalışır halde keşif yapılsın' talebinin dosyadaki eksiklikler tamamlandıktan sonra değerlendirileceğini belirterek Yukay’la en son konuşan kişi olarak 11 Ağustos günü ifadesine başvurulan Kıvanç Tatlıtuğ’un da dava kapsamında 'tanık' olarak bir kez daha dinlenmesini talep etti.

Kıvanç Tatlıtuğ için müzekkere yazılacağını söyleyen hakim, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay için de SEGBİS talimatı yazılmasına ve eksik evrakların tamamlanmasına karar verdi.