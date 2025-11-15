Halit Yukay iddianamesi kabul edildi!

Yalova’dan Bozcaada’ya giderken kaybolan Halit Yukay’ın cansız bedeni 19 gün sonra denizde bulundu. Teknesine çarptığı belirlenen “Arel 7” gemisinin kaptanı tutuklandı. Kaptan hakkında “taksirle ölüme neden olmak” ve “bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek” suçlarından 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere “Graywolf” isimli teknesiyle denize açılan İş İnsanı Halit Yukay, günlerce süren arama çalışmalarının ardından 23 Ağustos’ta, Balıkesir’in Erdek açıklarında 68 metre derinlikte ölü bulundu. Teknesi parçalanmış ve yarı batık hâlde bulunmuştu.

KURU YÜK GEMİSİ İLE ÇARPIŞTI ŞÜPHESİ

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, Halit Yukay’ın teknesine kuru yük gemisi “Arel 7”nin çarptığı ihtimali üzerinde duruldu. Sahil Güvenlik ekipleri, geminin ön kısmında sürtünme izleri tespit etti. Bu izlerin, Graywolf’un parçalanan bölümündeki boya kalıntılarıyla uyuştuğu kriminal raporlarla doğrulandı.

GEMİNİN ÖN KISMINI KONTROL ETTİĞİ ANLAR DOSYADA

Kaza sonrası “Arel 7”nin 5 Ağustos sabahı saat 04.00 sularında İzmit Limanı’na yanaştığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Kaptan Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatın geminin baş kısmına yönelerek ön kısmı kontrol ettiği görüldü. Bu anlar da soruşturma dosyasına eklendi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Kaptan Tokatlıoğlu, “taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. İlk etapta adli kontrolle serbest bırakılan kaptan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. İfadesinde, kaza sırasında gözcü ve yardımcısının yemek molasında olduğunu, gemiyi “otomatik kaptan” sistemine bıraktığını söyledi.

KARA KUTU İNCELENİYOR

Yukay’ın teknesindeki seyir verilerini kaydeden konsol cihazından henüz sonuç alınamadı. Cihaz detaylı analiz için yurt dışına gönderildi.

Halit Yukay’ın cenazesi, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar isimli gemilerle denizden çıkarıldıktan sonra İstanbul’da toprağa verildi.

100 GÜNDE KABUL EDİLDİ! 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Kaptan Cemal Tokatlıoğlu hakkında “taksirle ölüme neden olmak” ve “yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istedi. Hazırlanan iddianame Erdek Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu ve 100 gün sonra kabul edildi. Yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

