İsmail Saymaz'dan Fatih Altaylı'ya ziyaret: Yayınlarına başlayacağı tarihi açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayında sarf ettiği sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından tahliye edildi. Altaylı, 22 Haziran’da gözaltına alınmış ve 190 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık’ta serbest bırakıldı.

Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

"YAYINLARINA ‘TEKE TEK BİLİM’ İLE BAŞLAYABİLİR"

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz tahliye edilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Altaylı’yı ziyaret etti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saymaz, "Önceki akşam Fatih Altaylı’yı evinde ziyaret ettim, geçmiş olsun dedim. Altaylı, bir süre daha ailesiyle vakit geçirecek. Bu arada bir-iki operasyon olacak ve annesinin sağlık durumuyla ilgilenecek. Yayınlarına en erken iki ay sonra ‘Teke Tek Bilim’ ile başlayabilir" ifadelerini kullandı.