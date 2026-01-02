İsmail Saymaz'dan Fatih Altaylı'ya ziyaret: Yayınlarına başlayacağı tarihi açıkladı

İsmail Saymaz'dan Fatih Altaylı'ya ziyaret: Yayınlarına başlayacağı tarihi açıkladı
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı’na ‘tehdit’ suçlamasıyla 190 gün tutuklu kalan gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi. Ziyarete giden Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Altaylı’nın ailesiyle vakit geçireceğini ve yayınlarına en erken iki ay sonra dönebileceğini duyurdu.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayında sarf ettiği sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından tahliye edildi. Altaylı, 22 Haziran’da gözaltına alınmış ve 190 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık’ta serbest bırakıldı.

Fatih Altaylı hakkında tahliye kararıFatih Altaylı hakkında tahliye kararı

teketekbilim.jpg

"YAYINLARINA ‘TEKE TEK BİLİM’ İLE BAŞLAYABİLİR"

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz tahliye edilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Altaylı’yı ziyaret etti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saymaz, "Önceki akşam Fatih Altaylı’yı evinde ziyaret ettim, geçmiş olsun dedim. Altaylı, bir süre daha ailesiyle vakit geçirecek. Bu arada bir-iki operasyon olacak ve annesinin sağlık durumuyla ilgilenecek. Yayınlarına en erken iki ay sonra ‘Teke Tek Bilim’ ile başlayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Türkiye
'10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor'
'10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor'
Bolu eksi 23'ü gördü!
Bolu eksi 23'ü gördü!
Havalar soğuk yürekler sımsıcak: Buzağısını sobanın başında ısıttı
Havalar soğuk yürekler sımsıcak: Buzağısını sobanın başında ısıttı