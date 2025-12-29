Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Yayınlanma:
Son dakika... Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 190 gün sonra tahliye kararı verildi.

Youtube kanalındaki bir yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi. 22 Haziran’da tutuklanan Altaylı, tutukluluğunun 190. gününde 29 Aralık’ta tahliye edildi.

Fatih Altaylı'dan iş dünyasına sert tepki: Dışarıya çıktığımda içinden geçeceğimFatih Altaylı'dan iş dünyasına sert tepki: Dışarıya çıktığımda içinden geçeceğim

Gazeteci Fatih Altaylı “cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 22 Haziran’da tutuklanmıştı.

Altaylı, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutukluluk haline devam kararı verilmişti.

FATİH ALTAYLI HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Altaylı’nın avukatları üst mahkemeye itiraz etmiş ama itirazları reddedilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, avukatlarının yaptığı itiraz doğrultusunda rutin tutukluluk incelemesi kapsamında Altaylı hakkında tahliye kararı verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Türkiye
Belediyeler yılbaşı etkinliklerini peş peşe iptal etti
Belediyeler yılbaşı etkinliklerini peş peşe iptal etti
Bolu’da eğitime kar engeli! Vali açıkladı
Bolu’da eğitime kar engeli! Vali açıkladı