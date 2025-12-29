Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Youtube kanalındaki bir yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi. 22 Haziran’da tutuklanan Altaylı, tutukluluğunun 190. gününde 29 Aralık’ta tahliye edildi.
Fatih Altaylı'dan iş dünyasına sert tepki: Dışarıya çıktığımda içinden geçeceğim
Gazeteci Fatih Altaylı “cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 22 Haziran’da tutuklanmıştı.
Altaylı, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutukluluk haline devam kararı verilmişti.
FATİH ALTAYLI HAKKINDA TAHLİYE KARARI
Altaylı’nın avukatları üst mahkemeye itiraz etmiş ama itirazları reddedilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, avukatlarının yaptığı itiraz doğrultusunda rutin tutukluluk incelemesi kapsamında Altaylı hakkında tahliye kararı verdi.