Bülent Arınç'tan Yalova'daki IŞİD saldırısına tepki: Uyarılarımı dikkate almadılar

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç ile telefon görüşmesini anlattı. Saymaz’ın aktardığına göre Arınç, yıllar önce Yalova’daki IŞİD yapılanmasına ilişkin uyarılarda bulunduğunu belirtti. Arınç’ın, “Zannetmeyin ki DEAŞ’e katılanlar sadece Avrupa’dan ya da Orta Asya’dan geliyor. Çok yakınımızdan, Yalova’dan… sayıları bin civarında gençler dağa atılarak götürülüyor” dediğini aktardı.

EMNİYETTEN "TAKİPTEYİZ" YANITI

Arınç’ın iddiasına göre bu tespitlerinin dayanağını iki olaya bağlıyor. Birinci olay 2011 yılında yaşandı. Arınç, o dönemde İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın kendisini arayıp emniyet müdürüyle görüşmesini istediğini, emniyet müdürünün cezaevindeki cihatçılardan birinin mektubunu ele geçirdiklerini ve mektubun kendisine okunduğunu söylediğini aktardı. Arınç, mektupta kendilerinin takip edildiğinin yazdığını, “Takibe devam edeceğiz” gibi ifadeler bulunduğunu anlattı. Arınç’ın, emniyete “Ne yapıyorsunuz?” diye sorduğunda “Takipteyiz” yanıtı aldığını söylediği aktarıldı.

"CAMİSİZ CEMAATSİZ..."

İkinci örnek olarak Arınç, bir bayram ziyaretinde Yalova’nın Kurtköy köyünde camide karşılaştığı dört sakallı kişinin davranışını anlattı. Muhtarın bu kişileri “camisiz cemaatsiz” olarak tanımladığını, devletin imamıyla namaz kılmadıklarını söylediğini aktaran Arınç, bu kişilerin yanına gidip bayramlarını kutladığında ise kimsenin karşılık vermediğini ve masayı terk ettiklerini belirtti. Muhtarın, bu kişileri etkileyen bir şeyhin Safranköy’de bulunduğunu söylediğini aktardı.

"BİZ DE BÖYLE ŞEYLER DUYUYORUZ"

Arınç’ın, söz konusu gözlemlerini dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’e de ilettiğini, ancak Güler’in “Biz de böyle şeyler duyuyoruz” diye geçiştirdiğini söylediği aktarıldı. Arınç’ın uyarısını iletmesine rağmen somut takibat yapılmadığını vurguladığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Selefilik ve tekfirci anlayışların köklerine değinildiği, Arınç’ın “IŞİD dediğimiz yapıların temelinde Selefilik ve Haricilik var. Silah, zorbalık, cebir ve şiddet; her şeyi meşru görme anlayışı var. Bunlar İslam’ı temsil etmiyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Arınç’ın, Diyanet’in görevini yapamadığını, farklı dini figürlerin çatışmasının sahada etkili olduğunu belirttiği de iletildi.