İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yaklaştığını bildirdiği uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün özellikleri ürkütüyor. 6 bin personeli bulunan geminin içinde 2 nükleer santral var. 20 yıl yakım ikmali yapmadan gidiyor. 6 farklı uçak filosu taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran’a yönelik devasa bir donanma gücünün yola çıktığını duyurmuş, filonun, uçak gemisi USS Abraham Lincoln liderliğinde bölgeye ilerlediğini belirtmişti.
Peki USS Abraham Lincoln'ün özellikleri neler?

YER BELİRLEME SİNYALLERİ KAPALI

USS Abraham Lincoln, bir saldırı grubuyla birlikte hareket ediyor. Etrafında 3 de savaş gemisi yer alıyor.
Geminin yer belirleme sinyalleri 20 Ocak'tan bu yana kapalı. CBS'e konuşan bir ABD'li yetkili, filonun ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) görev bölgesine girdiğini söyledi ama tam olarak nerede bulunduğu sorularına cevap vermedi. CENTCOM görev bölgesi Arap Denizi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ni kapsıyor.

UÇAKLAR VE SALDIRI HELİKOPTERİ

Gemide F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler ve F-35C savaş uçakları var. Bunların yanı sıra MH-60R/S saldırı helikopteri de bulunuyor.

Yaklaşık 6 bin personeli var.
333 metre uzunluğu ile üç futbol sahasından daha uzun olan gemide savaş uçaklarının iniş, kalkış ve parkı için kullanılan yüzey alanı 18 bin 210 metrekare.

100 BİN EVE YETECEK KADAR ENERJİ ÜRETİYOR

Geminin içinde 2 nükleer santral bulunuyor. Bu santraller 100 bin eve yetecek kadar enerji üretiyor ve gemiyi 20 yıl ikmal yapmadan gidebilme özelliğine kavuşturuyor.

Gemide her gün 1,8 milyon litre deniz suyu arıtılıyor.
USS Abraham Lincoln, Nimitz sınıfı gemilerden. Çeşitli türde füzelerle de donatılabiliyor. Bunlar arasında füzelere ve uçaklara karşı kullanılan NATO Sea Sparrow silah sistemi de var.

Hızlı atış yapan, bilgisayar kontrollü, radar güdümlü bir top, gemiyi takip eden sualtı torpidolarını kandırmak için ses yayan AN/SLQ-25A Nixie aldatma sistemi de yer alıyor.
Naval Technology'e göre; geminin yakındaki tehditleri tespit ve takip etmesine, hava trafiğini kontrol etmesine, füzeleri ateşlemesine ve güdümlemesine yardımcı olan çeşitli radar sistemleriyle donatılmış. Ayrıca iki SH-60 Seahawk taarruz helikopteri ve dokuz filo bulunduğu belirtiliyor.
Cmano'ya göre ise USS Abraham Lincoln azami 35 knot (saatte 65 kilometre) hız yapabiliyor.

POSTANESİ, TV'Sİ, RADYO İSTASYONU, HASTANESİ VAR

Gemi, benzer nüfusa sahip herhangi bir Amerikan şehrinde bulunabilecek tüm olanaklara sahip.
Kendi posta koduyla postanesi, TV ve radyo istasyonları, düzenli çıkan gazetesi, itfaiyesi, kütüphanesi, hastanesi, alış veriş merkezi, berber dükkanı bulunuyor.

11 Eylül'den sonra ABD'nin Afganistan'ı işgalinde görev yapan USS Abraham Lincoln, 2002 Temmuz ayında çıktığı görev sırasında başlayan Irak Savaşı'nda da yer alarak aktif misyonuna devam etmişti. 10 aylık görevin ardından Mayıs 2003'te ABD'ye dönen uçak gemisi, 16 binden fazla uçak sortisine ev sahipliği yaptı. Tek seferde 10 ay görevde kalan ve bu alanda bir rekor kıran gemideki personelin bu süre zarfında 725 bin kilogram yiyecek tükettiği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

