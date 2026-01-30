"Darbedildim" diyen kadın da rektör eşi de sessizliğe gömüldü! Suçlu gazeteciler oldu

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın lise öğretmeni olan eşi Ebru Kırışık’ın 11 Ocak 2026'da Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne darp edildiğini söyleyerek başvurduğu öğrenildi. Olayın “adli vaka” olarak hastane kayıtlarına geçtiği belirtildi.

İddialara göre, ilk muayenede Ebru Kırışık’ın “her iki kolunda ve göğsünde darbe izleri olduğu ve bu darbelerin etkisiyle koltuktan düştüğü” yönünde ifadeler yer aldı.

Haber yalanlanmadı. Fatih Kırışık'tan bir açıklama gelmedi. Haberi yapan BRTV'den Mehmet Çetinkaya, kanalın muhabirlerinin Ebru Kırışık'a ulaştığını fakat 'azar' işittiği duyurdu.

SUÇLU GAZETECİLER OLDU

Çetinkaya, Facebook hesabından konu ile ilgili Kırışık'ın sözlerini şöyle aktardı:

"Muhabirlerimiz darp edildiği öne sürerek hastaneye başvuran değerli hanımefendiyi arıyor, kamu adına soru sorma, araştırma yapma hakkına sahip olan hemcinsi gazeteciye "siz ne hakla beni arıyorsunuz" diye tersliyor. Aslında, hemcinsi gazeteci mağdure tarafa konuşma hakkı vermek istiyor. Kamuyu ilgilendiren bir üst düzey yöneticinin eşi darp edildim iddiası ile hastaneye başvuruyorsa ve bu ADLİ VAKA olarak hastane kayıtlarına geçmiş, Karabük basını da bunu ortaya çıkarmış bu olayın aydınlanması ve kamuoyunun da bilgilendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz."

DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN EŞİ İLE YURT ZİYARETİ

Rektör Kırışık, darp olayından 17 gün sonra eşi ile basın önüne çıktı. Kırışık, eşi ile birlikte Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kız Öğrenci Yurdu yönetiminin daveti ile sağlık alanında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kırışık, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki ek binada yürütülen "çalışmaları" değerlendirdiği de Karabük Üniversitesi'nin internet sitesinden aktarıldı.

Rektörün eşini darp ettiler iddiası!

Çetinkaya, haberin arkasında durduklarını belirterek şunları ifade etti:

“Haberde mağdure olduğu gerekçesi ile hastaneye başvuran bir kadın var, hem de Karabük Üniversitesi gibi çok önemli bir bilim yuvasının Sayın Rektörünün eşi hanımefendi... Hastaneye darp edildiğini beyan ederek başvuruyor. Kayıtlara ADLİ VAKA olarak geçiyor. Haber niteliği taşıyor mu? Elbette taşıyor. Olayın ne olduğu, Sayın Rektörün eşinin kim ya da kimler tarafından darp edildiği konusunda bir bilgiye ulaşamıyoruz. Sayın Rektöre bakıyoruz sanki bir şey olmamış gibi davranışlar içinde...”

Çetinkaya, haberin yalanlanmadığını ve hiçbir resmi erişim engeli talebinin bulunmadığını vurguladı: