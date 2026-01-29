Rektörün eşini darp ettiler iddiası!

Son dönemde üniversite içi atamaları ile gündeme gelen Karabük Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, bu defa eşinin 'darp' nedeniyle hastaneye başvurması ile gündemde. Aynı zamanda lise öğretmeni olan Ebru Kırışık'ın darp edildiği gerekçesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurduğu ve olayın 'adli vaka' olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerine veteriner dekan atandı

Karabük merkezli yerel medya kuruluşu BRTV'de yer alan habere göre, Safranbolu’da öğretmen olan Ebru Kırışık, 11 Ocak tarihinde akşam saat 19.00 ila 19.30 suları arasında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine müracaat etti.

İlk tedavisinde 'her iki koluna ve göğsüne darbe aldığı ve darbelerin etkisi ile koltuktan düştüğü' şeklinde kayıt alındığı iddialar arasında.

İDDİALARA YANIT VERMEDİ

Haberin güvenilir kaynaklara dayandırıldığı ifade edildi. BRTV, söz konusu iddiayı doğrulatmak için Ebru Kırışık'ı aradı. Kırışık'a, "11 Ocak akşamı saat 19.00 sıralarında darp edildiği iddiası ile hastaneye başvurduğunuzu öğrendik. Konu ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?" şeklinde soru soruldu. Ancak Kırışık konu hakkında bir açıklama yapmak istemedi.