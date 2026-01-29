Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı

Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Yayınlanma:
Eski milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, Yeşilköy’deki dubleks dairelerinin aidatının yüzde 40 zamla 25 bin 600 TL’ye yükselmesi üzerine taşınma kararı aldı.

Eski milli futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, Yeşilköy'deki sitede yer alan dubleks daireleri için yapılan aidat zammı nedeniyle taşınmaya karar verdi.

Yüzde 40 oranındaki zam sonrası yeni aidat bedelinin 25 bin 600 TL’ye yükseldiği öğrenildi.

hakan-balta-ve-esi-aidat-zammini-duyunca-tasinma-karari-aldi-1.jpg

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi borç batağında!Yeşilçam'ın unutulmaz ismi borç batağında!

YENİ EV ARAYIŞI BAŞLADI

Akşam'ın haberine göre, Derya Balta, yaptığı açıklamada sadece kendi evlerinin değil, aynı sitede bahçe katında ikamet eden annesinin aidatına da zam yapıldığını ve 21 bin 700 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Yüksek aidat ücretinden şikayetçi olan Balta çifti, taşınma kararı aldı. Yıllardır aynı evde oturan çiftin, yine aynı semt olan Yeşilköy sınırları içerisinde yeni bir ev arayışına girdiği öğrenildi.

hakan-balta-ve-esi-aidat-zammini-duyunca-tasinma-karari-aldi-2.webp

Uyuşturucudan alınmışlardı: Can Yaman ve Esat Yontunç'un test sonucu çıktıCan Yaman ve Esat Yontunç'un test sonucu çıktı

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Galatasaray forması giyen Hakan Balta ve eşi Derya Balta, 2007 yılında nikah masasına oturmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
Magazin
Alya Şahinler isyan etti: Test sonucu çıkmadan diziden çıkarılmış!
Alya Şahinler isyan etti: Test sonucu çıkmadan diziden çıkarılmış!
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi borç batağında!
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi borç batağında!