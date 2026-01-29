Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı

Eski milli futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, Yeşilköy'deki sitede yer alan dubleks daireleri için yapılan aidat zammı nedeniyle taşınmaya karar verdi.

Yüzde 40 oranındaki zam sonrası yeni aidat bedelinin 25 bin 600 TL’ye yükseldiği öğrenildi.

YENİ EV ARAYIŞI BAŞLADI

Akşam'ın haberine göre, Derya Balta, yaptığı açıklamada sadece kendi evlerinin değil, aynı sitede bahçe katında ikamet eden annesinin aidatına da zam yapıldığını ve 21 bin 700 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Yüksek aidat ücretinden şikayetçi olan Balta çifti, taşınma kararı aldı. Yıllardır aynı evde oturan çiftin, yine aynı semt olan Yeşilköy sınırları içerisinde yeni bir ev arayışına girdiği öğrenildi.

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Galatasaray forması giyen Hakan Balta ve eşi Derya Balta, 2007 yılında nikah masasına oturmuştu.