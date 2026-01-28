Uyuşturucudan alınmışlardı: Can Yaman ve Esat Yontunç'un test sonucu çıktı

Uyuşturucudan alınmışlardı: Can Yaman ve Esat Yontunç'un test sonucu çıktı
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Can Yaman ve Esat Yontunç'un test sonuçları açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Acun Ilıcalı'nın arkadaşı yapımcı Esat Yontunç ve oyuncu Can Yaman'ın da bulunduğu birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

YONTUNÇ VE YAMAN'DA UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan yapımcı Esat Yontunç ile Can Yaman'ın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu test sonuçları çıktı.

Yapılan testlerde her iki isimde de herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

whatsapp-image-2026-01-28-at-9-59-24-pm.jpeg
Can Yaman - Esat Yontunç

Babası 'ilaç bile içmez' demişti: Uyuşturucu testinde 'kokain' çıktıBabası 'ilaç bile içmez' demişti: Uyuşturucu testinde 'kokain' çıktı

14 İSMİN POZİTİF

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, Youtuber Bilal Hancı, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Magazin
Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör gözyaşlarıyla veda etti
Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör gözyaşlarıyla veda etti
Binlerce kez paylaşıldı: Teoman'ın CV'si sahte çıktı
Binlerce kez paylaşıldı: Teoman'ın CV'si sahte çıktı