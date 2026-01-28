Uyuşturucudan alınmışlardı: Can Yaman ve Esat Yontunç'un test sonucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Acun Ilıcalı'nın arkadaşı yapımcı Esat Yontunç ve oyuncu Can Yaman'ın da bulunduğu birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

YONTUNÇ VE YAMAN'DA UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan yapımcı Esat Yontunç ile Can Yaman'ın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu test sonuçları çıktı.

Yapılan testlerde her iki isimde de herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Can Yaman - Esat Yontunç

14 İSMİN POZİTİF

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, Youtuber Bilal Hancı, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.