Babası 'ilaç bile içmez' demişti: Uyuşturucu testinde 'kokain' çıktı

Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oğlu İbrahim Barut için, "Oğlumun sigarası bile yok, ilaç dahi içmez" demişti. İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucunda saçında kokain bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

SAÇINDA KOKAİN BULUNDU

Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından yapılan uyuşturucu testinin sonucuna göre İbrahim Barut'un kanında uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı, ancak saçında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden 'kokain' bulunduğu tespit edildi.

yeni-proje-21.jpg
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Barut'a ait uyuşturucu test sonucu

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oğlu hakkında konuştu! Abdi İbrahim'in patronu o partiye dikkat çektiUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oğlu hakkında konuştu! Abdi İbrahim'in patronu o partiye dikkat çekti

BABASI 'İLAÇ BİLE İÇMEZ' DEMİŞTİ

Oğlunun gözaltına alınmasının ardından sessizliğini bozan Nezih Barut, oğlunun geçen yıl evinde düzenlediği bir doğum günü partisi nedeniyle gözaltına alındığını ifade etmiş, soruşturma kapsamında adı geçen veya gözaltına alınan bazı isimlerin söz konusu partiye katılmış olabileceğini, bu nedenle oğlunun da sürece dahil edildiğini öne sürmüştü.

Nezih Barut, oğlu hakkında şunları söylemişti:

"Oğlumun uyuşturucuyla işi olmaz. Ne uyuşturucusu? İlaç bile içmez. Sigarası bile yok. Bu konularda çok hassastır. Adli süreç devam ediyor. Bugün veya yarın serbest bırakılmasını bekliyoruz. Çok üzgünüz, böyle bir nedenle gündeme gelmesinden."

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de dizi-film dünyası, medya ve iş çevrelerine yönelik geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Huzur Giyim'in veliahtı Abdullah Gençal ve ilaç sektörü devi Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Huzur Giyim'in veliahtı Abdullah Gençal tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'ya ise ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı adli kontrolü uygulandı.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ile Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

