Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oğlu hakkında konuştu! Abdi İbrahim'in patronu o partiye dikkat çekti

Türkiye'de dizi-film dünyası, medya ve iş çevrelerine yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve ilaç sektörü devi Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut gözaltına alındı. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen toplam 7 kişiden 3’ünün ise yurt dışında olduğu belirtildi.

NEZİH BARUT’TAN İLK AÇIKLAMA: İLAÇ BİLE İÇMEZ

Operasyonun iş dünyasında yankı uyandırmasının ardından, Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, oğlu İbrahim Barut’un gözaltına alınmasıyla ilgili sessizliğini bozarak Patronlar Dünyası'na açıklamalarda bulundu.

Oğlunun dün akşam saatlerinde gözaltına alındığını doğrulayan Nezih Barut, gözaltı gerekçesinin İbrahim Barut’un geçen yıl evinde düzenlediği bir doğum günü partisi olduğunu ifade etti. Barut, soruşturma kapsamında adı geçen veya gözaltına alınan bazı isimlerin söz konusu partiye katılmış olabileceğini, bu nedenle oğlunun da sürece dahil edildiğini belirtti.

Yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Nezih Barut, oğlunun uyuşturucuyla ilgisi olmadığını şu sözlerle savundu:

“Oğlumun uyuşturucuyla işi olmaz. Ne uyuşturucusu? İlaç bile içmez. Sigarası bile yok. Bu konularda çok hassastır. Adli süreç devam ediyor. Bugün veya yarın serbest bırakılmasını bekliyoruz. Çok üzgünüz, böyle bir nedenle gündeme gelmesinden.”

Hürriyet yazarı ve Abdi İbrahim'in veliahtı da gözaltında! Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE OPERASYON DETAYLARI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen ve Ekim ayında başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada bugüne kadar çok sayıda ünlü isim hakkında işlem yapıldı. Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda süreç içerisinde yaşanan gelişmeler şöyle sıralandı:

SPİKERLER VE GAZETECİLERE YÖNELİK TUTUKLAMALAR

Soruşturmanın önceki dalgalarında televizyon spikerleri Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla gözaltına alınarak teste tabi tutuldu. Test sonucu pozitif çıkan eski spiker Ela Rümeysa Cebeci, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 10 kişi “uyuşturucu kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak” suçlamalarıyla; eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ise uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı. Daha önce Hürriyet yazarı, “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü’nün de soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtilmişti.

ÜNLÜ OYUNCU VE ŞARKICILAR

Operasyonlarda İrem Derici, Hadise ve Kubilay Aka gibi isimler gözaltına alınırken; oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şarkıcı Aleyna Tilki ve Mümine Senna Yıldız hakkında “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamasıyla gözaltı kararı uygulandı. Gözaltına alınan Tilki, Bilic, Sak ve Yıldız, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Mümine Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütücü bulunduğu kayıtlara geçti.

Adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında işlem yapılmaya çalışılırken; fenomen Sercan Yaşar, “uyuşturucu bulundurmak ve satmak” suçundan tutuklandıktan sonra 17 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

YURT DIŞINDAKİ İSİMLER VE YAKALAMA KARARLARI

Soruşturma kapsamında yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şeyma Subaşı’nın daha önce testinin pozitif çıktığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında da yakalama kararı bulunduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.