Türkiye'de dizi-film dünyası, medya ve iş çevrelerine yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor. Soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve ilaç şirketi Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut da gözaltına alındı.

YEDİ KİŞİDEN ÜÇÜ YURT DIŞINDA

Gözaltı kararı verilen toplam 7 kişiden 3’ünün ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Daha önce de Hürriyet yazarı “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Ekim ayında başlatılan uyuşturucu operasyonlarında, İrem Derici, Hadise ve Kubilay Aka gibi şarkıcı ve oyuncular gözaltına alındı. Bu ilk dalgayı televizyon spikerlerine yönelik operasyon izledi. Spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla gözaltına alınıp teste tabi tutuldu.

Soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında olduğu 10 kişi, “uyuşturucu kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak” suçlamalarıyla tutuklandı. Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan eski spiker Ela Rümeysa Cebeci, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş de uyuşturucudan tutuklandı.

Bu süreçte, “uyuşturucu bulundurmak ve satmak” suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, 17 Aralık’ta adliyeye götürüldü. İfadesinin ardından tahliye edildi.

Aynı soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka gelişme ise, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarılması oldu.

İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’ta 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şarkıcı Aleyna Tilki ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Şüphelilerden Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü adreslerinde bulunamadı. Mümine Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada ise 5 gram esrar ve esrar öğütücü bulundu.

Gözaltına alınan Tilki, Bilic, Sak ve Yıldız; Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.

Yurt dışında oldukları belirlenen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Subaşı'nın testi pozitif çıkmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.