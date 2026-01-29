Yeşilçam'ın unutulmaz ismi borç batağında!

Yeşilçam'da rol aldığı unutulmaz filmlerle tanınan 64 yaşındaki Saadet Gürses, "Son çareyi bu videoyu çekmekte buldum" diyerek borç batağından bir türlü kurtulamadığını söyledi.

"İnek Şaban", "İyi Aile Çocuğu" ve "Dokunmayın Şabanıma" gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam oyuncusu Saadet Gürses, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

7 yıl süren mücadelenin ardından kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki sanatçı, maddi zorluklar yaşadığını ve borç batağında olduğunu açıkladı.

"BORÇ BATAĞINDAN BİR TÜRLÜ KURTULAMADIM"

Sanat hayatı boyunca 300'e yakın filmde yer alan Gürses, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çareyi bu videoyu çekmekte buldum. Allah, yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin."

KANSERİ YENDİ

26 Şubat 1961 tarihinde dünyaya gelen Saadet Gürses, 35 yıllık sanat kariyerine çok sayıda sinema filmi sığdırdı.

Sinemanın yanı sıra bir dönem şarkıcılık da yapan ve albüm çıkaran sanatçı, sağlık sorunlarıyla da uzun süre mücadele etti. 1997 yılında yakalandığı cilt kanserini 7 yıl süren tedavi sürecinin ardından yendi.

