Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör gözyaşlarıyla veda etti

Yayınlanma:
Uyuşturucu testi sonucunun pozitif çıkması üzerine Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, gözyaşlarıyla ekibe veda etti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Doğukan Güngör'ün uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı.

Güngör, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarılmış, yaptığı açıklamada Show TV yönetiminin aldığı kararla diziden çıkarıldığını belirtmişti.

Cuma günü çekilen sahneleri iptal edilen oyuncu için bugün sette bir veda pastası kesildi.

dogukan-gungor.webp

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün yerine gelen isim belli oldu

"BU ENKAZIN ALTINDAN ÇIKACAĞIMA EMİN OLABİLİRSİNİZ"

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı görüntülerde, 3 buçuk yıldır yer aldığı diziye veda ederken gözyaşlarını tutamayan Doğukan Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu evde 3,5 yıllık anlar, oynanmış, ruhumla yaşanmış birçok güzel sahne... Bu da Doğukan olarak en zor sahnem herhalde. Duygusal da bir yapım var, o yüzden zorlanıyor insan bazen böyle süreçlerden geçerken. Şu anda maruz kaldığım durumdan, bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım, işime olan sevgim ve kendime olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz."

"HERKESİN GÜCÜNÜN YETTİĞİ BİR NOKTA VAR"

Konuşmasında yapım şirketi ve yönetmenlerine teşekkür eden Güngör, "Gold Yapım, sonuna kadar arkamda olmaya çalıştılar ama tabii herkesin gücünün yettiği, ulaşabildiği bir nokta var" dedi.

Yerine gelen meslektaşı Emre Dinler için de destek isteyen Güngör, "Yeni gelen kardeşimizin de herkes arkasında olsun lütfen. Zor bir görev devraldı" ifadelerini kullandı.

1769610422217-image.webp

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' kadrosundan çıkarıldı

AHMET MÜMTAZ TAYLAN’DAN DESTEK

Gözyaşlarını tutamayan oyuncuyu teselli eden isim usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Taylan, Güngör’e şu sözlerle veda etti:

"Biz sana inanıyoruz, seni çok seviyoruz. Seninle çalıştığımız için çok mutluyuz. İleride tekrar çalışacağımızdan da çok eminim. En kısa zamanda tekrar buluşalım, delikanlının başına her şey gelir."

Veda töreni, ekip arkadaşlarının alkışları eşliğinde sona erdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

