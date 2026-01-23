Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' kadrosundan çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden Doğukan Güngör hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilen ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan isimlerden ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da aralarında bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilmişti.

Güngör'ün saç ve kan örneklerinde esrar ve kokain maddesine rastlanmıştı.

DİZİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI: YENİ OYUNCULAR ARANIYOR

Kızılcık Şerbeti isimli dizinin başrol oyuncularından olan Güngör'ün, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kanalın, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir oyuncuyu ekrana çıkarmama kararıyla beraber Doğukan Güngör’ün bugün çekilen sahnelerinin de kullanılmayacağı öğrenildi.

Tanıtımdaki sahneleri de çıkarılan Güngör’ün yerine yeni oyuncu aranıyor.

ÜNLÜ OYUNCUDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Doğukan Güngör, başrol oyuncularından olduğu diziden çıkarıldığı haberlerinin ardından sosyal medya X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Güngör, paylaşımında, "Allah büyük, her şeyi görüyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün X paylaşımı (23 Ocak 2026)

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şöyle sıralandı:

Binnur Buse Alper

Merve Eryiğit

Veysel Avcı

Sedef Selen Atmaca

Arif Altunbulak

Ece Cerenbeli

Merve Uslu

Saniye Deniz

Lerna Elmas

Doğukan Güngör

Ceren Yıldırım

Gözde Anuk

Suat Yıldız

Ceyda Ersoy

Aynı operasyonda alınan isimlerden Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Burak Altındağ ve Gizem Özköroğlu'nun test sonuçlarının ise negatif çıktığı belirtildi.