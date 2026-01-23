Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' kadrosundan çıkarıldı

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' kadrosundan çıkarıldı
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncu Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' kadrosundan çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden Doğukan Güngör hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilen ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan isimlerden ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da aralarında bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilmişti.

Güngör'ün saç ve kan örneklerinde esrar ve kokain maddesine rastlanmıştı.

Son Dakika | Oyuncu Doğukan Güngör dahil 19 kişinin uyuşturucu sonucu açıklandıSon Dakika | Oyuncu Doğukan Güngör dahil 19 kişinin uyuşturucu sonucu açıklandı

DİZİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI: YENİ OYUNCULAR ARANIYOR

Kızılcık Şerbeti isimli dizinin başrol oyuncularından olan Güngör'ün, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kanalın, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir oyuncuyu ekrana çıkarmama kararıyla beraber Doğukan Güngör’ün bugün çekilen sahnelerinin de kullanılmayacağı öğrenildi.

Tanıtımdaki sahneleri de çıkarılan Güngör’ün yerine yeni oyuncu aranıyor.

ÜNLÜ OYUNCUDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Doğukan Güngör, başrol oyuncularından olduğu diziden çıkarıldığı haberlerinin ardından sosyal medya X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Güngör, paylaşımında, "Allah büyük, her şeyi görüyor." ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2026-01-23-220647.png
Ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün X paylaşımı (23 Ocak 2026)

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şöyle sıralandı:

  • Binnur Buse Alper
  • Merve Eryiğit
  • Veysel Avcı
  • Sedef Selen Atmaca
  • Arif Altunbulak
  • Ece Cerenbeli
  • Merve Uslu
  • Saniye Deniz
  • Lerna Elmas
  • Doğukan Güngör
  • Ceren Yıldırım
  • Gözde Anuk
  • Suat Yıldız
  • Ceyda Ersoy

Aynı operasyonda alınan isimlerden Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Burak Altındağ ve Gizem Özköroğlu'nun test sonuçlarının ise negatif çıktığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Magazin
Murat Ünalmış acı haberi duyurdu
Murat Ünalmış acı haberi duyurdu
Demet Akalın başlattı Funda Arar devam etti: Bize yetmez!
Demet Akalın başlattı Funda Arar devam etti: Bize yetmez!