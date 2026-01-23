Son Dakika | Oyuncu Doğukan Güngör dahil 18 kişinin uyuşturucu sonucu açıklandı
Son dakika.... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Kızılcık Şerbeti ile tanınan Doğukan Güngör dahil, 18 kişinin uyuşturucu test sonucu çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 18 kişinin daha uyuşturucu testi sonuçlandı.
Kızılcık Şerbeti dizisi ile tanınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da aralarında bulunduğu 14 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Esat Yontunç adli kontrolle serbest
UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI ÇIKTI
Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre, uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şöyle sıralandı:
- Binnur Buse Alper
- Merve Eryiğit
- Veysel Avcı
- Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)
- Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)
- Ece Cerenbeli
- Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)
- Saniye Deniz
- Lerna Elmas
- Doğukan Güngör
- Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)
- Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)
- Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)
- Ceyda Ersoy
Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak ve Gizem Özköroğlu'nun test sonuçlarının ise negatif çıktığı belirtildi.
