Son dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınan Acun'un yakın arkadaşı Esat Yontunç adliyede

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esat Yontunç, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç, dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Yontunç, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Yontunç'un uyuşturucu testi verdiği belirtilirken işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için adliyeye götürüldü.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969’da İstanbul’da doğmuştur ve Acun Medya’da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Eğitim hayatına Moda Koleji’nde başlayan Yontunç, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte hazırladığı Acun Firarda programı ile televizyon dünyasına adım atmış, program 2006 yılına kadar yayınlanmıştır.

2004’ten bu yana Acun Medya’da genel koordinatör olarak çalışan Yontunç, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler programın yapım sürecinde önemli roller üstlenmiştir. Yontunç'un Acun Ilıcalı'ya en yakın isimler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

