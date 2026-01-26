Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün yerine gelen isim belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü oyuncu Doğukan Güngör, 5 Ocak’ta gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri veren oyuncunun uyuşturucu test sonucu ise pozitif çıkmıştı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Güngör, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Doğukan Güngör

ROLÜN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Fatih Ünal karakterine hayat verecek yeni ismi belirlemek için geçen cuma gününden bu yana yoğun bir görüşme trafiği yürütüldü.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda rolün yeni sahibi, son olarak Zembilli dizisinde başrol oynayan Emre Dinler oldu.

Emre Dinler

Diziden çıkarılmasının ardından X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Güngör, "Allah büyük, her şeyi görüyor" ifadelerini kullanmış, daha sonra yaptığı açıklamada Show TV yönetiminin aldığı kararla diziden çıkarıldığını belirtmişti.