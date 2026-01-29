Kamu Özel Sektör İş Birliği (PPP) Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, 2-6 Şubat tarihlerin­de düzenlenecek et­kinlikte konuşulacak olan projelerinin toplam değerinin 500 milyar doları bulduğunu söyledi.

Bu yıl 10. Yapılacak olan İstanbul Kamu Özel İşbirliği Haftası DEİK, İstanbul PPPCoE, Ti­caret Bakanlığı iş birliğiyle düzenleniyor, Cumhurbaşkanlığı Ya­tırım ve Finans Ofisi’nden destek alıyor.

61 ÜLKEDEN 500 MİLLAR DOLARI KONUŞMAYA GELİYORLAR

Etkinlikte Dünya Bankası başta olmak üzere 61 ülkeden temsilciler bulunacak. İstanbul PPP Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Aydın gelecek 10 yılın kamu-özel sektör iş birliği modelinin İstanbul’da kurgulanacağını belirtti.

Gündemde olacak projelerin toplam bütçesi tam 500 milyar dolar.

Bölgelere göre ayrımda Orta Asya’da 50 milyar dolar, Balkanlar’da 100 milyar dolar, Kuzey Afrika’da 100 milyar dolarlık altyapı projeleri planlanıyor.

Suudi Arabistan’daki projeler iste 250 milyar dolar bütçesiyle tüm projelerin toplam bütçesinin yarısı kadar.

Dr. Aydın etkinliklte belirtilen bölgelerde bulunan ülkelerin KÖİ temsilcilerinin de İstanbul’da olacağını ekledi.

TÜRKİYE'DE DENİZDEN SU ARITACAKLAR

Etkinlik haftasında açılış konuşmasını Suudi Arabistan'ın Özelleştirme İdaresi Başkanı Mo­hannad Bosadan gerçekleştirecek.

Dr. Aydın Suudi Arabistan’da gerçekleştirilmesi beklenen projeler ve iklim krizinin sebep olduğu susuzluk hakkında şöyle konuştu:

"Bu 250 milyar dolarlık projeler havalimanı, stadyum, oto­yol, hızlı tren, su altyapısına yönelik. İklim değişikliği ve büyüyen şehirler temiz su ihtiyacını artırdı. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bizim ülkemiz için de denizden su arıt­ma projeleri ön pla­na çıkacak. Bu pro­jelerde KÖİ modeli kullanılacak. Türkiye'den IC Holding, Azerbay­can'da bu yönde bir proje aldı ve deneyim kazandı"

SEKTÖRÜN DAVOS'U OLMAK İSTİYORLAR

Dr. Aydın, dünyada kendi alanında tek olma özelliği taşıyan İstanbul KÖİ Haftası’nın, sektörün Davos’u olmakta ilerlediğini söyleyerek iddialı açıklamalarda bulundu.

Toplam büyüklüğü 500 milyar doları bulan projelerin konuşulacağı etkinlikte kamu temsilcilerinin yanı sıra EBRD, IFC, İslam Kalkınma Bankası, çeşitli kalkınma bankaları ve ICBC de katılımcılar arasında olacak.

MOĞOLİSTAN, TUNUS YÜKSELİŞTE; ÇİNLİ YATIRIMCI İSTANBUL'U İSTİYOR

Bu yıl ayrıca, ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ticari Hukuk Geliştirme Programı (CLDP) yetkilileri de ilk kez İstanbul’da etkinliğe katılacak.

Dr. Aydın, CLDP’nin Moğolistan ve Tunus gibi ülkeleri etkinliğe dahil ettiğini hatırlatarak, önümüzdeki dönemde Orta Asya’nın proje tarafında daha da öne çıkacağını söyledi.

Çin kaynaklı finansmana da değinen Aydın, Türkiye’ye yakın zamanda kayda değer Çin finansmanı geldiğini belirterek şunu vurguladı: