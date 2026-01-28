Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler

Yayınlanma:
Kocasinan Belediyesi, yerli ve milli tarımı teşvik etmek için düzenlenen törenle vatandaşlara 22 bin 500 ata tohumunu ücretsiz olarak dağıttı. Tohum takas töreninde, 30 çeşit tohum içeren 750 paket dağıtıldı.

Kocasinan Belediyesi, yerli ve milli tarımı desteklemek amacıyla ata tohumlarının korunması ve sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlendiği törenle 22 bin 500 ata tohumunu vatandaşlara dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde, Yediveren Kadın Girişimci Kooperatifi ve Erciyes Yerel Tohum Grubu iş birliğiyle tohum takas töreni düzenlendi.

VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Program kapsamında, her biri 30 çeşit tohum içeren 750 paket, toplamda 22 bin 500 ata tohumu vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

tohum.jpg

Tonlarcasını ücretsiz dağıttı: Kapış kapış gittiTonlarcasını ücretsiz dağıttı: Kapış kapış gitti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak yerli ve milli üretimi desteklemeyi en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

İnsan ve toplum yararına çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak organik tarım konusunda üzerimize düşen her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ata tohumu siyez ve gacer buğdayı ile tıbbi ve aromatik bitkiler projelerimizle Türkiye'ye örnek olduk. Ayrıca organik ürünlerin vatandaşa doğrudan ulaştırılması noktasında, organik ürünlerin satıldığı pazar yerimizle bu hizmete aracılık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Diğer taraftan, ücretsiz olarak dağıttığımız ve 'Karahıdır' olarak bilinen yerli tohumlardan oluşan domates fideleri, organik tarımı destekleyici mahiyetteki en önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Fidelerimizin sürdürülebilir tohumlardan olması bu noktada çok önemlidir."

Kaynak:AA

