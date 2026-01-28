Kocasinan Belediyesi, yerli ve milli tarımı desteklemek amacıyla ata tohumlarının korunması ve sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlendiği törenle 22 bin 500 ata tohumunu vatandaşlara dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde, Yediveren Kadın Girişimci Kooperatifi ve Erciyes Yerel Tohum Grubu iş birliğiyle tohum takas töreni düzenlendi.

VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Program kapsamında, her biri 30 çeşit tohum içeren 750 paket, toplamda 22 bin 500 ata tohumu vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Tonlarcasını ücretsiz dağıttı: Kapış kapış gitti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak yerli ve milli üretimi desteklemeyi en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

İnsan ve toplum yararına çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: