İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı

Yayınlanma:
İsmi nedeniyle sık sık yabancı sanılan Antakyalı Nadya Zateri’nin, doğduğu hastanedeki Alman hemşireye uzanan hikâyesi dikkat çekti.

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Kültür Sanat Çarşısı’nda rölyef sanatını yaşatan 45 yaşındaki Nadya Zateri, hem sanatı hem de ismiyle dikkat çekiyor. İsmini ilk kez duyanlar, çoğu zaman onun yabancı uyruklu olduğunu düşünüyor.

Hatay Antakya’da yaşayan Nadya Zateri’ye en sık yöneltilen soruların başında “Rus musunuz?” ya da “Alman mısınız?” geliyor. Oysa Nadya, doğma büyüme Antakyalı bir Türk vatandaşı. İsminin ardındaki hikâye ise yıllar öncesine, üç farklı ülkeye uzanıyor.

nadya-1.jpg

NADYA ZATERİ'NİN İSMİ ALMAN BİR HEMŞİREDEN GELİYOR

1980 yılında Libya’nın Trablus kentinde dünyaya gelen Nadya Zateri’ye, doğduğu hastanede görev yapan Alman bir hemşirenin adı verildi. Ailesinin işçi göçü nedeniyle uzun yıllar Almanya’da yaşadığını anlatan Zateri, babasının bu ismi Almanya’da sıkça duyduğunu ve beğendiğini ifade ediyor.

Ailesi daha sonra Libya’ya taşınıyor ve burada tarımla uğraşırken çocuklarını dünyaya getiriyor. Nadya, ailesinin 5 kız ve 1 erkek çocuğundan biri olarak doğuyor. Farklı bir isim arayışında olan ailesi, hastanedeki Alman hemşirenin adını ona vermeye karar veriyor.

Libya’da çıkan savaşın ardından henüz 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Nadya Zateri, çocukluğunu ve gençliğini Hatay’ın Antakya ilçesinde geçiriyor. Zamanla rölyef sanatına ilgi duyan Zateri, bu hobisini mesleğe dönüştürüyor.

Bugün Hatay Kültür Sanat Çarşısı’nda ürettiği eserlerle kentin kültürüne katkı sunan Nadya Zateri, isminin hikâyesini anlattığında karşısındakileri şaşırtmaya devam ediyor.

“İsmimi duyduklarında yabancı olup olmadığımı merak ediyorlar” diyen Zateri, Antakyalı olduğunu ve adının Almanya ile Libya’ya uzanan bir hikâyeden geldiğini söylediğinde insanların hayret ettiğini dile getiriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

