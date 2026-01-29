İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı

İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
Yayınlanma:
Meteoroloji tahminlerini değiştirdi ancak İBB İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! İBB AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek megakentte yaşayanları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), mega kentte beklenen kar yağışını duyurdu. 2 gün üst üste İstanbul'da kar yağışı görüleceğini açıklayan AKOM, düşecek sıcaklıklara karşı da uyardı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİHİ VERDİ!

AKOM’un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün rüzgarın güney yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına şeklinde esmesi, buna bağlı olarak aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanması ve hava sıcaklığının 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerinde şaşırtan değişiklik! 20 ili sarı kodla uyarıp tek tek olacakları açıkladıMeteoroloji tahminlerinde şaşırtan değişiklik! 20 ili sarı kodla uyarıp tek tek olacakları açıkladı

Tahminlere göre, aralıklı sağanak yağışın görüleceği yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları 7 ila 13 derece arasında olacak.

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçmesi beklenen 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklıkların 5-8 derece, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek 1 Şubat Pazar günü ise 4-7 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

istanbulda-kar-yagisi-icin-tarihi-verdi-akom-14-derece-birden-dusecek-diyerek-uyardi-2.jpg

Kentte 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava ile birlikte hafif kar yağışı bekleniyor.

AKOM '14 DERECE BİRDEN DÜŞECEK' DİYEREK UYARDI

Pazartesi günü sıcaklıkların 1-5, salı günü ise 1-4 derece arasında olacağı tahmin edilirken vatandaşlar bugünden sonra 14 derece birden düşecek sıcaklıklara karşı uyarıldı.

istanbulda-kar-yagisi-icin-tarihi-verdi-akom-14-derece-birden-dusecek-diyerek-uyardi-3.jpg

Çarşamba günü havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, en düşük hava sıcaklığının sıfır, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Türkiye
Artık çığrından çıktı! Ev sahibinden 3 sayfalık kiracı özellikleri şartı
Artık çığrından çıktı! Ev sahibinden 3 sayfalık kiracı özellikleri şartı
6 ilde dolandırıcılık operasyonu
6 ilde dolandırıcılık operasyonu
İZSU açıkladı: İzmir'de barajlarında kritik tablo
İZSU açıkladı: İzmir'de barajlarında kritik tablo