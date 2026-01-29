İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), mega kentte beklenen kar yağışını duyurdu. 2 gün üst üste İstanbul'da kar yağışı görüleceğini açıklayan AKOM, düşecek sıcaklıklara karşı da uyardı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİHİ VERDİ!

AKOM’un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün rüzgarın güney yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına şeklinde esmesi, buna bağlı olarak aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanması ve hava sıcaklığının 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerinde şaşırtan değişiklik! 20 ili sarı kodla uyarıp tek tek olacakları açıkladı

Tahminlere göre, aralıklı sağanak yağışın görüleceği yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları 7 ila 13 derece arasında olacak.

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçmesi beklenen 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklıkların 5-8 derece, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek 1 Şubat Pazar günü ise 4-7 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Kentte 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava ile birlikte hafif kar yağışı bekleniyor.

AKOM '14 DERECE BİRDEN DÜŞECEK' DİYEREK UYARDI

Pazartesi günü sıcaklıkların 1-5, salı günü ise 1-4 derece arasında olacağı tahmin edilirken vatandaşlar bugünden sonra 14 derece birden düşecek sıcaklıklara karşı uyarıldı.

Çarşamba günü havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, en düşük hava sıcaklığının sıfır, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması bekleniyor.