İstanbul’un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde, Boğaz manzarasıyla ünlü Kara Todori Yalısı icra yoluyla yeniden satışa çıkarıldı. Tarihi yalının, Köybaşı Caddesi No:87 adresinde yer aldığı ve 1871 yılında ünlü mimar Sarkis Balyan tarafından inşa edildiği biliniyor.

BEDELİ: 1 MİLYAR 150 MİLYON TL

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin yürüttüğü satışta, yalı için muhammen bedel 1 milyar 150 milyon TL olarak belirlendi. 296 ada 10 parselde konumlanan yapı, Boğaz kıyısındaki nadir tarihi yalılardan biri olarak öne çıkıyor.

SATIŞ TAKVİMİ:

İlk satış: 5 Mart 2026

İlk satışın bitişi: 12 Mart 2026

İkinci satış (alıcı çıkmazsa): 6 Nisan 2026 – 13 Nisan 2026

2024/1517 esas sayılı dosya kapsamında satışa çıkarılan yapı, özel bir bankanın alacaklarına karşılık icra yoluyla satışa sunulduğu bildirildi.

KAYIKHANE MÜŞTEMİLATI BİLE VAR

2025 yılında da satışa çıkarılan yalı, daha önce bilirkişiler tarafından incelenmişti. Yapılan 2 Mayıs 2025 tarihli bilirkişi incelemesinde yalının mevcut durumu şöyle özetlenmişti:

Sarıyer İlçe Müdürlüğünün Özel İdare kaydına göre Yeniköy 31 bina hesabının tetkikinden kargir yalının girişte mermer taşlık, bir koridor, bir mutfak, odunluk, kömürlük, kayıkhane müştemilatlı, birinci kat mermer taşlık, 2 oda 1 salon, üzerinde 4 oda, bir sofa, 3.kat tavan arasında 1 salon, üzerinde 6 oda, bir kiler bir banyo ve 2 kapıcı odası olduğu 1932 tahrir kayıtlarının tetkikinden anlaşılmıştır. Eski eser tescilli kargir yalının bahçe kullanımı, deniz tarafında rıhtım kullanımı mevcut olup, döneminin mimari özelliklerin yansıtan boğaz yalılarındandır. Dış cephesi akrilik boyalı, çatısı kiremit + teraslıdır. İç mahallerinin zemin döşemeleri mermer kaplı, duvarlar alçı sıva + alçıpan panel üzeri saten boyalı, altın varaklı nişlidir. İç merdiven mermer kaplı, pencereler ahşap giyotin + pvc doğrama, iç kapılar mobilya kapı, dış kapısı ahşap kapıdır

SARKİS BALYAN KİMDİR?

1835 yılında İstanbul’da doğan Sarkis Balyan, Osmanlı döneminde yaşamış ünlü Ermeni Balyan mimar ailesinin üyelerindendir. Mimar Garabet Amira Balyan’ın oğludur.

1843 yılında ağabeyi Nigoğos Balyan ile birlikte eğitim için Paris’e gönderilen Sarkis Balyan, Collège Sainte-Barbe de Paris’i tamamladı ve ardından École des Beaux-Arts’tan mezun oldu. İstanbul’a dönmesinin ardından babası ve ağabeyiyle birlikte çalıştı. Babası ve ağabeyi vefat ettikten sonra kariyerine kardeşi Hagop Balyan ile devam etti.

II. Abdülhamid döneminde Avrupa’ya sürgüne gönderilen Sarkis Balyan, ancak 15 yıl sonra İstanbul’a dönebildi. 1899 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti

YALIDA AİLE İÇİ HUKUK MÜCADELESİ

Sarıyer Yeniköy’deki Boğaz manzaralı yalıda, Koçak ailesi arasında uzun süren hukuk mücadelesi yaşandı. Yalının sahibi konumundaki Naciye Koçak ile kardeşleri arasında yaşandığı iddia edilen anlaşmazlık, mahkeme sürecine taşındı.

Yalıda kızıyla birlikte yaşayan 85 yaşındaki Servet Koçak, hak sahibi olmayan kardeşleri Recai ve Necati Koçak’a karşı uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara karşı, kardeşler annelerine vasi atanması talebiyle dava açtı. Recai ve Necati Koçak, annelerinin mal varlığını izinsiz kullandığını iddia etti.

Mahkeme, Servet Koçak’ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığını belirlemek için Adli Tıp Kurumu’na başvurdu. Raporda, Servet Koçak’ta akıl hastalığı, zekâ geriliği veya bunama gibi bir durum tespit edilmediği bildirildi.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, raporu dikkate alarak, Servet Koçak’ın savurgan hareketler sergilemediğini belirtti ve Necati ile Recai Koçak’ın vasi tayini talebini reddetti.