Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
UPS, Amazon'dan gelen teslimat hacmindeki düşüş nedeniyle bu yıl 30 bin çalışanını daha azaltmayı ve tesislerini kapatmayı planlıyor.

Küresel nakliye şirketi UPS, şirketin mali direktörü Brian Dykes tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl içinde küresel çalışan sayısını 30 bin kişi azaltacak.

KARARI CFO DUYURDU

Şirketin CFO'su Brian Dykes, geçen yılın son çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından düzenlenen bir yatırımcı konferansında konuştu. Dykes, planlanan iş gücü azaltımının detaylarını paylaştı.

AMAZON HACMİNDEKİ DÜŞÜŞ TEMEL NEDEN

Azaltım kararının temel nedeni, Amazon teslimatlarındaki hacim kaybı olarak gösterildi. Bu sürece bağlı olarak şirket, toplam operasyonel çalışma saatini yaklaşık 25 milyon saat düşürmeyi hedefliyor.

GÖNÜLLÜ AYRILIKLAR İLE GERÇEKLEŞECEK

Dykes, 30 bin pozisyonun ortadan kalkacağını ve bu azaltımın, çalışan ayrılmaları (attrition) ve tam zamanlı sürücülere sunulacak gönüllü ayrılık paketleri yoluyla gerçekleştirileceğini belirtti.

10 bin kişiyi işten çıkaracaklar!10 bin kişiyi işten çıkaracaklar!

BİNALAR DA KAPANIYOR

Şirketin açıklamasına göre, 2026 yılının ilk yarısında kapatılması planlanan 24 bina belirlendi. Yılın ikinci yarısı için ek bina kapanışları da değerlendiriliyor.

Dünyaca ünlü şirket 1600 kişiyi işten çıkaracakDünyaca ünlü şirket 1600 kişiyi işten çıkaracak

GEÇEN YIL DA BÜYÜK KESİNTİ YAPILMIŞTI

UPS, 2025 yılının üçüncü çeyrek bilançosunda da yaklaşık 34 bini operasyonel iş gücünden olmak üzere toplam 48 bin kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu. Bu yılki plan, devam eden bir küçülme stratejisinin parçası niteliğinde.

Kaynak:AA

