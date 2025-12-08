10 bin kişiyi işten çıkaracaklar!

Zürih merkezli İsviçre bankacılık devi UBS, 2023 baharında gerçekleşen dev birleşmenin faturasını çalışanlara kesmeye devam ediyor. Credit Suisse'i yutarak büyüyen banka, entegrasyon projesi kapsamında 2027 yılına kadar 10 bin kişilik yeni bir işten çıkarma dalgası başlatacağını ilan etti.

Lüks otomobil üreticisi Porsche büyük işten çıkarmalara hazırlanıyor

Bu hamleyle birlikte, şirketin toplam iş gücü 95 bin tam zamanlı çalışana kadar düşürülecek. İsviçre gazetesi SonntagsBlick'in haberine göre, kıyım sadece İsviçre ile sınırlı kalmayacak, uluslararası pozisyonlar da tırpanlanacak.

İKİ YILDA 15 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

İki bankanın birleştiği dönemde toplam çalışan sayısı 119 bin 100 seviyesindeydi. Ancak geçen iki yıllık süreçte bu sayı 104 bin 427'ye kadar çekildi ve yaklaşık 15 bin emekçi işinden oldu. Şimdi bu orduya 10 bin kişinin daha eklenecek olması, sektördeki tedirginliği artırdı.

Bankanın, önümüzdeki 4. ve 5. çeyrekte de istihdamı azaltma yoluna giderek küçülmeye devam edeceği belirtiliyor.

KARA PARA SKANDALI BAŞ AĞRITIYOR

İşten çıkarmalarla gündeme gelen banka, aynı zamanda yargı kıskacında. İsviçre Federal Savcılığı, Mozambik'e verilen yüksek tutarlı kamu kredileri üzerinden yürütülen "kara para aklama" soruşturmasında düğmeye bastı.

Apple onları işten çıkardı! Satışa bakıyorlardı

Eski bir Credit Suisse çalışanı hakkında iddianame hazırlanırken, UBS ve Credit Suisse'e yönelik ciddi suçlamalar yöneltildi.

Savcılık, bankaların kredilerle bağlantılı şüpheli ödemeleri engellemek için gerekli önlemleri almadığını iddia ederek, Mozambik’teki finansal faaliyetler ve kamu kredilerinin yönetimi hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.