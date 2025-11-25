Apple onları işten çıkardı! Satışa bakıyorlardı

Apple onları işten çıkardı! Satışa bakıyorlardı
Yayınlanma:
Apple satış kısmında çalışan, özellikle kamu kuruluşlarına, eğitim kurumlarına ve büyük ölçekli işletmelere danışmanlık veren hesap yöneticilerini işten çıkardı.

Müşteri ilişkileri stratejisini yeniden kurgulayan teknoloji devi Apple, satış departmanlarında kadro revizyonuna gidiyor. Şirket yönetimi, atılan bu adımın genel bir küçülme politikası olmadığını vurgularken, etkilenen personelin kurum içindeki farklı rollere kaydırılmasının önünün açık olduğunu belirtti.

Bankacılık devinden binlerce çalışan için şok karar!Bankacılık devinden binlerce çalışan için şok karar!

Satış ekiplerinde sınırlı sayıda çalışanı kapsayan bir işten çıkarma sürecinin başlatıldığı, şirket tarafından resmen duyuruldu. Apple, hayata geçirilen bu düzenlemenin geniş çaplı bir işten çıkarma dalgası değil, stratejik ve yapısal bir revizyon hamlesi olduğunun altını çizdi.

ETKİLENEN PERSONELE YENİ POZİSYON FIRSATI

2023/10/05/apple14.jpg

Apple sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şirketin genel işe alım süreçlerinin kesintisiz devam ettiği bilgisi paylaşıldı. İşten ayrılma durumunda kalan çalışanların, organizasyon bünyesinde açılacak yeni pozisyonlara başvuru yapabileceği aktarıldı. Bu sayede, yaşanan istihdam kaybının kalıcı hale gelmeden, kurum içi yer değiştirmelerle telafi edilmesi amaçlanıyor.

ABD hükümetinin kapanmasının maliyeti belli olduABD hükümetinin kapanmasının maliyeti belli oldu

Alınan kararın özellikle; kamu kuruluşlarına, eğitim kurumlarına ve büyük ölçekli işletmelere danışmanlık veren hesap yöneticilerini kapsadığı belirtildi. Bunun yanı sıra, kurumsal müşterilere yönelik ürün sunumlarını organize eden Apple brifing merkezlerindeki bazı personelin de süreçten etkilendiği ifade edildi.

PAZAR KOŞULLARI VE SEKTÖREL BASKI

2023/11/02/apple1.jpg

Söz konusu ekiplerin, Devlet Verimliliği Bakanlığı’nın uyguladığı bütçe kesintileri ve daha önce 43 gün süren hükümet kapanması sebebiyle halihazırda zorlu bir süreçten geçtiği haberde vurgulandı.

Teknoloji sektöründe son haftalarda IBM, Synopsys ve Verizon gibi devlerin de benzer iş gücü azaltımına gitmesi, piyasada oluşan geniş çaplı baskının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Ekonomi
Bir yılda %1.500 artış! Piyasaların yeni gözde elementi 8 dolardan 126 dolara çıktı
Bir yılda %1.500 artış! Piyasaların yeni gözde elementi 8 dolardan 126 dolara çıktı
Can Holding soruşturması Koç'ta istifa getirdi!
Can Holding soruşturması Koç'ta istifa getirdi!
Yaptırımlara dayanamadı: Tek petrol rafinerisi üretimi durdurdu
Yaptırımlara dayanamadı: Tek petrol rafinerisi üretimi durdurdu