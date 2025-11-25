Apple onları işten çıkardı! Satışa bakıyorlardı

Müşteri ilişkileri stratejisini yeniden kurgulayan teknoloji devi Apple, satış departmanlarında kadro revizyonuna gidiyor. Şirket yönetimi, atılan bu adımın genel bir küçülme politikası olmadığını vurgularken, etkilenen personelin kurum içindeki farklı rollere kaydırılmasının önünün açık olduğunu belirtti.

Satış ekiplerinde sınırlı sayıda çalışanı kapsayan bir işten çıkarma sürecinin başlatıldığı, şirket tarafından resmen duyuruldu. Apple, hayata geçirilen bu düzenlemenin geniş çaplı bir işten çıkarma dalgası değil, stratejik ve yapısal bir revizyon hamlesi olduğunun altını çizdi.

ETKİLENEN PERSONELE YENİ POZİSYON FIRSATI

Apple sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şirketin genel işe alım süreçlerinin kesintisiz devam ettiği bilgisi paylaşıldı. İşten ayrılma durumunda kalan çalışanların, organizasyon bünyesinde açılacak yeni pozisyonlara başvuru yapabileceği aktarıldı. Bu sayede, yaşanan istihdam kaybının kalıcı hale gelmeden, kurum içi yer değiştirmelerle telafi edilmesi amaçlanıyor.

Alınan kararın özellikle; kamu kuruluşlarına, eğitim kurumlarına ve büyük ölçekli işletmelere danışmanlık veren hesap yöneticilerini kapsadığı belirtildi. Bunun yanı sıra, kurumsal müşterilere yönelik ürün sunumlarını organize eden Apple brifing merkezlerindeki bazı personelin de süreçten etkilendiği ifade edildi.

PAZAR KOŞULLARI VE SEKTÖREL BASKI

Söz konusu ekiplerin, Devlet Verimliliği Bakanlığı’nın uyguladığı bütçe kesintileri ve daha önce 43 gün süren hükümet kapanması sebebiyle halihazırda zorlu bir süreçten geçtiği haberde vurgulandı.

Teknoloji sektöründe son haftalarda IBM, Synopsys ve Verizon gibi devlerin de benzer iş gücü azaltımına gitmesi, piyasada oluşan geniş çaplı baskının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.