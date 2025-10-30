ABD hükümetinin kapanmasının maliyeti belli oldu

ABD hükümetinin kapanmasının maliyeti belli oldu
Yayınlanma:
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), devam eden federal hükümet kapanmasının ekonomiye vereceği zararın süreye bağlı olarak 14 milyar dolara kadar ulaşabileceğini duyurdu. Bütçe anlaşmazlığı yüzünden süregelen hükümet kapanmasının ekonomik etkilerine dair hazırlanan raporda, kapanma ne kadar uzarsa etkilerin o denli ağırlaşacağı uyarısı yapıldı.

CBO tarafından yayımlanan raporda, bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık yüzünden süregelen hükümet kapanmasının ekonomiye olan etkileri analiz edildi.

RAPORDA ÜÇ FARKLI SENARYO DEĞERLENDİRİLDİ

Hazırlanan raporda, kapanmanın 4, 6 ve 8 hafta sürdüğü üç farklı senaryo değerlendirildi. Raporda, kapanmanın federal harcamaları erteleyeceği ve ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkileyeceği vurgulandı.

Son dakika | ABD'de hükümet resmen kapandıSon dakika | ABD'de hükümet resmen kapandı

Raporda, bu yılın dördüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) kapanma nedeniyle beklenenin altında kalacağı tahmin edildi.

BÜYÜMEDEKİ KAYIP 1-2 PUAN ARASINDA

Kapanmanın ne kadar süreceğine göre, ilgili çeyrekte ekonomik büyümenin 1 ila 2 puanlık bir azalma göstereceği öngörüldü. Reel GSYH'deki kayıpların büyük kısmı sonradan telafi edilebilecek olsa da, 7 ile 14 milyar dolar arasındaki bir bölümün kalıcı kayıp olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Raporda, hükümet kapanmasının ekonomiye yönelik olumsuz sonuçlarının büyük ölçüde geçici nitelikte olacağı, ancak kapanma süresi uzadıkça etkilerin şiddetleneceği ifade edildi.

ÇALIŞANLARIN İZİNLİ SÜRESİ EKONOMİK KAYBA YOL AÇACAK

CBO'nun hazırladığı raporda, 2026 sonuna kadar federal çalışanların izinli kaldıkları sürenin, 4 haftalık kapanmada 7 milyar dolar, 6 haftalık kapanmada 11 milyar dolar ve 8 haftalık kapanmada 14 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olacağı tahmin edildi.

HÜKÜMET EKİM BAŞINDAN BU YANA FAALİYETTE DEĞİL

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat partiler arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması ve Kongre'nin yeni mali yıl öncesinde geçici bütçe tasarısını onaylayamaması sonucunda federal hükümet 1 Ekim tarihinden itibaren faaliyetlerini durdurmuş durumda.

Amerikan mevzuatına göre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de biten mali yıla ilişkin bütçenin Kongre tarafından onaylanamaması durumunda, geçici bütçe düzenlemeleriyle sürecin yönetilmesi gerekiyor.

ABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadıABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı

Geçici bütçe de kabul edilmediğinde federal hükümet, harcama yetkisini yitirerek zorunlu hizmetler haricindeki tüm operasyonlarını askıya alıyor.

TEMEL HİZMETLER DIŞINDA ÇALIŞANLAR ÜCRETSİZ İZNE AYRILIYOR

Bu süreçte, "zorunlu" kapsamına girmeyen hizmetlerdeki kamu personeli ücretsiz izne ayrılırken, silahlı kuvvetler, istihbarat teşkilatları, devlet hastaneleri, hava limanları ve cezaevlerindeki görevliler çalışmaya devam ediyor. Bu personel, kapanma süresince maaşlarını genellikle Kongre'nin yeni bir bütçe kabul etmesinin ardından alabiliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Dünya
Almanya Başbakanı Türkiye'ye geldi
Almanya Başbakanı Türkiye'ye geldi
Hollanda seçimlerinde sosyal liberal D66 önde
Hollanda seçimlerinde sosyal liberal D66 önde