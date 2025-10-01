Son dakika | ABD'de hükümet resmen kapandı

ABD'de federal hükümet, Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmen kapandı. Cumhuriyetçiler ilk olarak Temsilciler Meclisi'ne federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısı sunmuş, bu tasarı çoğunluğun oyları ile kabul edilmişti. Sonrasında bu tasarı ABD Senatosu'na sunuldu. 100 senatörden 60'ının oyuna ihtiyaç duyan teklif, Demokratlar tarafından kabul edilmedi.

Trump duyurdu: ABD'de hükumetin kapanması ne demek?

Demokratların sunduğu tasarı da Cumhuriyetçi senatörlere takıldı. Gece yarısına kadar süren oylamalardan sonuç alınamayınca ABD Federal Hükümeti resmi olarak kapandı.

TRUMP KAPANMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK DEMİŞTİ

ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına rağmen anlaşmaya varamadı. Federal hükümetin resmen kapandı.

ABD’de mali yıl her yıl 1 Ekim’de başlıyor, 30 Eylül’de sona eriyor. Kongre bu tarihe kadar bütçeyi onaylayamazsa hükümet harcama yetkisini kaybediyor. Bu durumda temel olmayan hizmetlerde çalışan kamu görevlileri zorunlu izne çıkarılıyor. Ordu, istihbarat, sağlık, güvenlik ve ulaştırma gibi temel görevler ise devam ediyor. Ancak bu personel maaşlarını, Kongre yeni bütçeyi onaylayana kadar alamıyor.

Trump, Demokratlarla yürütülen görüşmelerden umutlu olmadığını belirtmiş, “Hiçbir şey kaçınılmaz değildir ama kapanma ihtimali çok yüksek” ifadesini kullanmıştı.

PEKİ ABD'DE ŞİMDİ NE OLACAK?

1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Eğer bu arada geçici bütçe de kabul edilmezse hükümet harcama yetkisini tamamen kaybedecek. Bu durumda zorunlu hizmetler dışında tüm faaliyetler sona erecek.



Ordu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel, geçici bütçe kabul edilene kadar ücretsiz bir şekilde çalışmaya devam edecek. Bu hizmetler dışındaki çalışanlar ise süresiz bir şekilde izne ayrılacak.

750 BİN ÇALIŞAN İZNE ÇIKACAK GÜNLÜK MALİYETİ 400 MİLYON DOLAR

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının olası etkilerine ilişkin değerlendirmesinde yaklaşık olarak 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkacağı, bu çalışanların da geriye dönük maaşlarının günlük maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar olacağı tahmin edildiğini ifade etmişti.

ALTINDA TANSİYON DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Uzmanlar bir süredir altında yaşanan rekor serisinin en önemli nedenlerinden birinin ABD'de bütçenin kabul edilmeyerek federal hükümetin kapanma riskiydi. Bu belirsizlik piyasada güvenli liman olarak altına talebi arttırmış ve fiyatlar yükselmişti. Şimdiyse federal hükümetin ne kadar kapalı olacağı belirsizliği piyasaları endişelendiriyor. Dolar ve altında rota bu belirsizliğin gölgesinde olacak.

EN SON YİNE TRUMP DÖNEMİNDE KAPANMIŞTI

ABD de hükümetin kapanması en son yine Trump'ın döneminde yaşanmıştı. Aralık 2018'de başlayarak Ocak 2019'da biten 35 günlük kapanma, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olmuştu.