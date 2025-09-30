Trump duyurdu: ABD'de hükumetin kapanması ne demek?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında federal hükümetin muhtemelen kapanacağını açıkladı. Trump, Demokratları “yasa dışı göçmenlere ücretsiz sağlık hizmeti sunmak istemekle” suçlayarak bunun ülkenin sağlık sistemini tehdit ettiğini öne sürdü.

Trump, kapanmanın sosyal yardımlar ve kamu istihdamı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini dile getirdi:

“Çok sayıda insanı işten çıkarmak, sosyal yardımları kesmek ve Demokratların geri dönüştüremeyeceği programları kapatmak zorunda kalabiliriz. Bunu istemiyoruz ama onlar bizi buraya zorluyor.”

Demokratların kapanma istediği olduğunu iddia eden Trump, "Biz kapanma istemiyoruz, çünkü şimdiye kadarki en harika dönemi yaşıyoruz. Kapanma sırasında çok sayıda insanı işten çıkarmak, (Demokratların) sevdikleri programları kesmek gibi geri dönüşü olmayan, onlar için kötü ve onlar tarafından geri döndürülemez şeyler yapabiliriz. Yani kapanmayla risk alıyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, kapanma dolayısıyla sosyal yardımları da kesebileceklerini belirterek, bunu yapmak istemeyeceğini ancak dolandırıcılık, israf ve suistimal de istemediklerini dile getirdi.

Kapanmanın kaçınılmaz olup olmadığı ve Demokratlarla yapılan görüşmelerin nasıl geçtiğine yönelik soru üzerine Trump, "Hiçbir şey kaçınılmaz değil, ancak muhtemelen öyle olacağını söyleyebilirim, çünkü yasa dışı göçmenlere sağlık hizmeti vermek istiyorlar ve bu da ülkemizdeki diğer herkesin sağlık hizmetlerini mahvedecek. Ben 'Bunu yapamayız' dediğimde onların birazcık bile taviz verdiklerini görmedim." dedi.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına saatler kalmasına rağmen bütçe tasarısı üzerinde henüz anlaşmaya varamazken, federal hükümetin bu gece yarısı kapanma riski arttı.

ABD’de mali yıl her yıl 1 Ekim’de başlıyor, 30 Eylül’de sona eriyor. Kongre bu tarihe kadar bütçeyi onaylayamazsa hükümet harcama yetkisini kaybediyor. Bu durumda temel olmayan hizmetlerde çalışan kamu görevlileri zorunlu izne çıkarılıyor. Ordu, istihbarat, sağlık, güvenlik ve ulaştırma gibi temel görevler ise devam ediyor. Ancak bu personel maaşlarını, Kongre yeni bütçeyi onaylayana kadar alamıyor.

Trump, Demokratlarla yürütülen görüşmelerden umutlu olmadığını belirtirken, “Hiçbir şey kaçınılmaz değildir ama kapanma ihtimali çok yüksek” ifadesini kullandı.