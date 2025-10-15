ABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı

ABD’de federal hükümetin kapanmasının 14. gününde, Senato’da yapılan oylamada Cumhuriyetçiler tarafından sunulan geçici bütçe tasarısı bir kez daha reddedildi. Kongre’de taraflar arasındaki anlaşmazlık devam ederken, hükümetin ne zaman yeniden açılacağına dair belirsizlik giderek artıyor.

SENATO'DAN GEÇİCİ BÜTÇEYE YİNE RET

Washington’da yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin 21 Kasım’a kadar hükümete finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı 49 “hayır” ve 45 “evet” oyuyla reddedildi. Tasarının kabul edilmesi için en az 60 “evet” oyuna ihtiyaç duyuluyor.

Bu sonuçla birlikte, federal hükümetin kapanmasının 14. gününde taraflar bir kez daha uzlaşmaya varamadı. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki bütçe görüşmelerinde karşılıklı suçlamalar devam ediyor.

PARTİLER ARASINDA SUÇLAMALAR ARTTI

Cumhuriyetçiler, mevcut harcama düzeylerinde değişiklik içermeyen geçici bütçenin onaylanması konusunda ısrar ederken; Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılması ve Medicaid kesintilerinin geri alınması şartı öne sürüyor.

Tarafların karşılıklı olarak birbirini krizin sorumlusu ilan etmesi, hükümetin yeniden açılmasına yönelik umutları zayıflatıyor. Daha önce yapılan oylamalarda da hem Cumhuriyetçilerin hem Demokratların sunduğu tasarılara onay çıkmamıştı.

HÜKÜMET 1 EKİM'DE KAPANMIŞTI

ABD’de 2025 mali yılı 30 Eylül gecesi sona ererken, Kongre’nin yeni mali yıl için bütçe tasarısını zamanında onaylayamaması hükümetin kapanmasına neden olmuştu. Federal kamu kurumlarının faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli geçici bütçenin onaylanmaması, 2019’dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

HÜKÜMETİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD yasalarına göre, Kongre her yıl 1 Ekim’de başlayan mali dönem için bütçeyi onaylayamazsa, bu dönemde geçici bütçelerle finansman sağlanması gerekiyor. Ancak geçici bütçenin de reddedilmesi durumunda, federal hükümet harcama yetkisini kaybediyor ve “temel hizmetler” dışındaki faaliyetler durduruluyor.

Bu süreçte “temel” kabul edilmeyen alanlarda görev yapan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılıyor. Buna karşılık, ordu, istihbarat, kamu hastaneleri, havaalanları ve cezaevlerinde görev yapan personel çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu personel maaşlarını, Kongre yeni bir bütçeyi kabul edene kadar genellikle alamıyor.