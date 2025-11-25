Bankacılık devinden binlerce çalışan için şok karar!

Bu yıl içerisinde binin üzerinde personeliyle yollarını ayıran Hollanda merkezli bankacılık devi ABN Amro, radikal bir küçülme planını daha devreye sokuyor. Banka, yeniden yapılanma stratejisi doğrultusunda 2028 yılına kadar 5 bin 200 kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu.

ABN Amro Bank yönetimi, organizasyonel yapısını değiştirmek amacıyla dikkat çekici bir karara imza attı. "Daha etkili ve verimli" bir işleyişe kavuşmak adına yürütülen bu yapılanma sürecinde, tam zamanlı çalışan kadrosunda 5 bin 200 kişilik bir azaltmaya gidileceği açıklandı.

"ETKİLENEN HERKESİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"

Bankanın uzun vadeli beş stratejik hedefe kilitlenen yeni yol haritasını paylaşan ABN AMRO CEO'su Marguerite Berard, yaşanan sürecin zorluğuna değindi.

Berard, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Maliyet tabanımızdaki değişikliklerin, özellikle de çalışan sayısındaki azalmanın, çalışma arkadaşlarımız için belirsizlik oluşturduğunun farkındayız. Etkilenen herkesi kapsamlı bir sosyal planla, maddi destek ve yeni fırsatlar bulmada yardım sağlayarak desteklemeye kararlıyız"

ALFAM BİRİMİ RABOBANK'A SATILIYOR

Bankanın 2028 projeksiyonlarında finansal hedefler de netleşti. Kurum, belirlenen tarihe kadar 10 milyar euronun üzerinde gelir yaratmayı ve asgari yüzde 12 oranında özsermaye getirisine ulaşmayı planlıyor.

Diğer taraftan ABN AMRO, bünyesindeki Alfam kredi işletmesini Hollanda'nın bir diğer büyük bankası Rabobank'a devretmek üzere anlaşma sağladığını da kamuoyuna bildirdi.