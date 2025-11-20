Telekomünikasyon devi 13 bin kişiyi işten çıkaracak

Telekomünikasyon devi 13 bin kişiyi işten çıkaracak
Yayınlanma:
ABD'li telekomünikasyon devi Verizon, “müşteri odaklı yeniden yapılanma” gerekçesiyle 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

ABD'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Verizon, küresel ölçekte bir yeniden yapılanma süreci başlattı. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, tüm çalışanlara gönderdiği mektupta 13 binden fazla kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Ekonomide gerginlik yaratan veriler: 22 yılın en yüksek işten çıkarma oranı!Ekonomide gerginlik yaratan veriler: 22 yılın en yüksek işten çıkarma oranı!

YENİDEN YAPILANMA GEREKÇESİ

Schulman mektubunda, "Mevcut mali yapımız müşterilerimize değer sunma kapasitemizi sınırlandırıyor. Tüm şirketin müşterilere en iyi hizmeti sunmaya odaklanacak şekilde yeniden konumlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Operasyonları basitleştirme kararı aldıklarını belirten Schulman, dış kaynak kullanımı ve diğer iş gücü giderlerinde de önemli kısıntıya gidileceğini açıkladı.

Almanya'da kırmızı alarm: Hangi şirketler 200 binden fazla çalışanı işten çıkaracak?Almanya'da kırmızı alarm: Hangi şirketler 200 binden fazla çalışanı işten çıkaracak?

TEKNOLOJİK VE EKONOMİK DEĞİŞİM VURGUSU

CEO, kararın arkasında teknolojideki hızlı dönüşüm ve ekonomik koşullardaki değişimlerin yattığını vurguladı. Schulman, bu değişimlerin tüm sektörlerde iş gücünü etkilediğine dikkat çekerek, şirketin pazardaki liderlik konumunu güçlendirmek için bu adımın gerekli olduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Dünya
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor
Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı
Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı