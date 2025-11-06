Ekonomide gerginlik yaratan veriler: 22 yılın en yüksek işten çıkarma oranı!

ABD’de işten çıkarmalar hız kesmiyor. Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından yayımlanan rapora göre, ABD merkezli işverenlerin ekim ayında duyurduğu işten çıkarmalar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 175 artarak 153 bin 74 kişiye ulaştı.

Bu rakam, 2003’ten bu yana görülen en yüksek ekim ayı seviyesi olarak kayda geçti.

Yılın ilk 10 ayında işten çıkarılanların toplam sayısı 1 milyon 99 bin 500 oldu. Bu, 2020’den bu yana kaydedilen en yüksek 10 aylık işten çıkarma verisi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış yaşanırken, 2025’in ilk 10 ayındaki toplam işten çıkarma, 2024 genelinde açıklanan toplam sayının yüzde 44 üzerine çıktı.

İşten çıkarmalar artarken, yeni işe alımlar hızla düşüyor. Ekim sonu itibarıyla yıl genelinde planlanan işe alım sayısı 488 bin 77 olarak açıklandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 düşüş anlamına geliyor.

Böylece, ABD’de işe alımlar 2011’den bu yana en düşük 10 aylık seviyesini gördü.

"YIKICI TEKNOLOJİ MANZARAYI DEĞİŞTİRİYOR"

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andy Challenger, geçen ay işten çıkarmaların hızının ekim ayı ortalamasının çok üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Bazı sektörler, pandemi sonrası istihdam patlamasının ardından düzeltme sürecine girerken, yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, tüketici ve kurumsal harcamaların azalması ve maliyetlerin artması, kemer sıkma ve istihdam dondurma kararlarının alınmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşten çıkarılanların yeni iş bulmakta zorlandığına değinen Challenger, bu durumun iş gücü piyasasını daha da gevşetebileceğini kaydetti.

Challenger, 2003'te de olduğu gibi yıkıcı bir teknolojinin manzarayı değiştirdiğine dikkati çekti.