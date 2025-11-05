Almanya'da kırmızı alarm: Hangi şirketler 200 binden fazla çalışanı işten çıkaracak?

Küresel otomotiv endüstrisinin elektrikli mobiliteye geçişi nedeniyle 200 binden fazla iş kaybı yaşanması beklenen Alman ekonomisi için tahminler iyimserliğe yer bırakmıyor.

Otomotiv sektörünün elektrikli mobilite teknolojisine geçişinin yaklaşması, Alman ekonomisinde güçlü sarsıntılara neden oldu. Sektördeki çoğu şirket, hem üretim hatlarını hem de insan kaynaklarını yeni gerçeklere uyarlayarak, sancılı bir yeniden yapılanma sürecine aceleyle girdi.

production-plant-2.jpg

Bosch ve Avusturyalı ZF gibi dev şirketler, on binlerce çalışanını toplu olarak işten çıkarma niyetini şimdiden açıklarken , rekabet bahanesiyle aynı uygulamayı yapacak çok sayıda otomobil üreticisi bulunuyor.

ALMANYA'DA İŞTEN ÇIKARMALAR

EY'nin son araştırmasına göre, 2019'dan bu yana Alman sanayisinde 245.000 iş kaybedildi ve bunların çoğu, bir yılda 51.500 işten çıkarmanın yaşandığı otomotiv endüstrisinden geliyor.

apolyseis-germania-4.jpg

Ancak sektörün geleceğine yönelik tahminler de bir o kadar kaygı verici; analistler önümüzdeki yıllarda otomotiv sektöründe en az 200 bin çalışanın elektrikli mobilite nedeniyle kaybedileceğini bildiriyor .

Sadece Almanya'da otomotiv sektöründe şu anda yaklaşık 800 bin kişi çalışıyor ; bu da önümüzdeki birkaç yıl içinde bu çalışanların %25'inin bir şekilde başka yerlerde şanslarını aramak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

apolyseis-germania-5.jpg

Alman hükümetinin, Avrupa Birliği'nden , Alman ekonomisinin lokomotifi olan içten yanmalı motorlu araçların satışının 2035'te yasaklanmasına ilişkin kararlarını gözden geçirmesini istemesinin nedeni de budur . Bu sayede kayıpların sınırlandırılması hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

