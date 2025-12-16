Rekabet Kurulu, Orzaks İlaç hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmanın gerekçesi "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edildiği" olarak açıklandı.

Rekabet Kurulu, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ hakkındaki ön araştırmanın tamamlandığını ilan etti.

Orzaks'ın Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal ettiğine hükmeden Kurul, soruşturmaya ilişkin internet sitesinde açıklama yayımlandı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurulca, söz konusu şirketin, eczanelere getirdiği alım yükümlülükleri, belli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu, uyguladığı çeşitli indirimlerle hakim durumunu kötüye kullandığı ve sözleşme hükümleriyle yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtladığı şüphesiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Buna göre, Kurul bulguları ciddi ve yeterli bularak, Orzaks hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin, ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

