Lüks otomobil üreticisi Porsche büyük işten çıkarmalara hazırlanıyor
Alman medyasında yer alan haberlere göre Porsche, kemer sıkma programını sıkılaştırmayı planlıyor ve çalışanlarından geniş kapsamlı tavizler talep ediyor.

Şirket, ABD'deki gümrük vergilerinden ve Çin'deki lüks otomobil pazarındaki durgunluktan, ayrıca elektrikli otomobillere olan talebin azalması nedeniyle içten yanmalı motorlara dönüş gibi pahalı gelişmelerden olumsuz etkilendi.

Yeni tedbirlerde bazı birimlerde "dış kaynak kullanımı", ikramiyelerde indirim ve emeklilik planlarında kısıtlamalar öngörülüyor.

Öğrenci stajyer sayısının azaltılması ve staj sonrası iş garantisi verilmesi de tartışılıyor.

İşçi konseyi en az 2035 yılına kadar iş güvencesi talep ediyor ancak garanti şu anda 2030 yılının ortalarına kadar geçerli.

Porsche, ilk maliyet azaltma paketinde 2029 yılına kadar 1.900 kişinin işini kaybedeceğini duyurdu.

Şirket, içten yanmalı motorlara stratejik bir dönüş nedeniyle bu yıl kârında önemli bir düşüş bekliyor. Yeniden yapılanmanın Porsche'ye 3,1 milyar avroya mal olması bekleniyor.

