Erkekler tıraş olmasın mı? Berberlerin yeni fiyat tarifesi yayımlandı: Tıraş ücretlerine dev zam!

Yayınlanma:
Erkek kuaförlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre 300 TL olan saç tıraşı, 500 TL oldu. Yeni fiyat listesiyle birlikte yıllık bazda artış yüzde 66,6 olarak gerçekleşti.

Aralık 2025'te açıklanan 2026 yılı asgari ücretiyle birlikte gıdadan giyime, barınmadan eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar akla gelebilecek her türlü temel ihtiyaç kalemlerine üst üste zam geldi.

Özellikle yüksek enflasyonun da etkisiyle özel tüketim ürünlerine de peş peşe zam geldi. Hali hazırla pahalı olan kişisel bakım ürünlerinde neredeyse her ay artış gözlemlendi.

Kadın kuaförlerinin ateş pahası olması, kamuoyunda normalleştirilmiş durumda. Erkek kuaförleri ise kadın kuaförlerine nispeten daha ucuz.

YENİ TARİFE YAYIMLANDI

Fiyat dengesi bölgesel olarak farklılıklar gösterse de erkek kuaförlerinin, kadın kuaförleri kadar pahalı olması da beklenmeyen bir durum.

Ancak Türkiye'de son yıllarda önü alınamayan enflasyon karşısında akla gelebilecek her tüketim kalemine zam yağıyor.

Bir zam da erkek kuaförlerine geldi. İstanbul Berberler Odası, tıraş ücretlerine ilişkin yeni tarifesini yayımladı.

SAÇ TIRAŞINA YÜZDE 66,6 ZAM

Berberler Odası'nın yayımladığı yeni tarifeye göre 300 TL olan saç tıraşı, 500 TL oldu. Yıllık bazda fiyat artışı %66,6 olarak gerçekleşti.

Saç-sakal kesimi birlikte yapıldığında ise bu ücret 800 TL olarak belirlendi. Çocuk tıraşı ise 350 TL olarak zamlandı.

İşte berberlerde uygulanacak yeni fiyat tarifesi:

berber-guncel-liste.jpg
İstanbul Berberler Odası 2026 tarifesi

